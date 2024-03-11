Рекордсмены в номинациях на Оскар за всю историю: кто выиграл больше всего, а кто главный неудачник

В США завершилась 96-я церемония "Оскар", назвавшая лучших в сфере кино за 2023 год. Лучшим фильмом стал "Оппенгаймер", номинированный сразу в 13 категориях. Однако есть фильмы, киностудии и актеры, у которых было еще больше номинаций. Портал "Комментарии" подготовил подборку рекордсменов в номинациях на "Оскар".



Премия "Оскар". Фото из открытых источников

Если учитывать киностудии, то лидером по номинациям на "Оскар" является Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), которая имела 64 попытки выиграть статуэтку. Однако смогла превратить номинации в 13 статуэток.

Вторым в списке по наибольшему количеству номинаций оказался легендарный мультипликатор Уолт Дисней. Он получил рекордные среди людей 59 номинаций. Именно Уолт Дисней выиграл наибольшее количество премий "Оскар" – 26.

После Уолта Диснея с 54 номинациями на "Оскар" идет композитор Джон Уильямс, являющийся лауреатом пяти премий. Он написал музыку к таким известным произведениям как "Звездные войны", "Один дома", "Гарри Поттер", "Парк Юрского периода" и другие.

Бесспорным лидером среди женщин, номинированных Академией кинематографических искусств и наук, является Мэрил Стрип. На счету американской актрисы 21 номинация и три премии "Оскар". Однако по количеству премий "Оскар" она уступает Кэтрин Хепберн, которая получила четыре премии "Оскар" — больше, чем любой актер или актриса.

Среди мужчин актеров больше всего номинаций имеет 86-летний Джек Николсон. Он 12 раз номинировался на "Оскар" и получил три статуэтки.

В одной из важнейших номинаций премии "Оскар" за лучший фильм лидерами есть сразу три фильма, получивших 14 номинаций:

"Титаник" (1997) – 11 "Оскаров"

"Все о Еве" (1950) – 6 "Оскаров"

"Ла-Ла Ленд" (2016) – 6 "Оскаров"

Фильм "Оппенгаймер" приблизился к рекордсменам, получив 13 номинаций.

Самым несчастливым на премии "Оскар" оказался американский режиссер Роланд Андерсон, получивший 15 номинаций на "Оскар", однако ни разу не смог получить награду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар".

Также "Комментарии" писали о самых дорогих фильмах в истории кино.