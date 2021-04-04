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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Пять небанальных фильмов, которые помогут скрасить вечер
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Пять небанальных фильмов, которые помогут скрасить вечер

Усаживайтесь поудобнее и выбирайте идеальный фильм для вечера

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий








































Если не знаете, чем заняться вечером, тогда ознакомьтесь с подборкой интересных и небанальных кинолент, которые помогут вам расслабиться и отдохнуть перед новой рабочей неделей. 

Пять небанальных фильмов, которые помогут скрасить вечер

Что посмотреть вечером (фото из открытых источников)

Слепые пятна (2018 год)

Американский комедийно-драматический фильм, в центре которого оказывается темнокожий мужчина по имени Коллин. Он ждет, когда закончится срок его исправительных работ и он сможет вернуться к своей нормальной жизни. Но в один из вечеров он становится свидетелем убийства, совершенного полицейским. Поэтому мужчина колеблется, что выбрать: справедливость или свои тихие будни.

Философы: Урок выживания (2013 год)

Научно-фантастический психологический триллер, сюжет которого разворачивается вокруг учителя и его 20 учеников. На уроке они играют в одну занятную игру: планете грозит ядерная катастрофа, а бункер рассчитан всего на 10 человек. Философы должны выбрать, кто из них достоин спастись и возродить на планете человеческий род.

Человек – швейцарский нож (2016 год)

Трагикомедия, главные роли в которой сыграли Дэниел Рэдклифф и Пол Дано. Фильм рассказывает о парне, оказавшемся на необитаемом острове в одиночестве. Находясь на грани самоубийства, он находит мертвое тело, у которого есть сверхспособности. Мертвец пригоден абсолютно для любых дел: им можно рубить дрова, из него можно стрелять, использовать вместо моторной лодки, а можно просто поболтать о жизни.

Любовь – болезнь (2017 год)

Американская полуавтобиографическая комедия рассказывает трогательную историю о взаимоотношениях двух людей, которых объединяет любовь, но разъединяют на первый взгляд непреодолимые культурные стереотипы.

Прислуга (2011 год)

Действие фильма разворачивается в Америке 60-х годов, во времена неравноправия "белых" и "цветных". Несмотря на то, что рабство было давно отменено, представителям "цветной" расы не стеснялись указывать на "их место". Ценность фильма заключается в том, что сквозь призму взаимоотношения людей с разным цветом кожи нам предлагают еще раз поразмышлять над вопросом, что такое хорошо и что такое плохо.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, за что фильм "Борат 2" попал в книгу рекордов Гиннесса.


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