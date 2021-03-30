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«Борат 2»: за что фильм попал в книгу рекордов Гиннесса

«Борат 2» номинирован на Оскар в двух категориях

сегодня, 13:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Комедийный художественный фильм "Борат 2", премьера которого состоялась в 2020 году, попал в Книгу рекордов Гиннеса по весьма необычной причине.

«Борат 2»: за что фильм попал в книгу рекордов Гиннесса

Борат 2 (фото из открытых источников)

Сообщается, что "Борат 2" стал кинолентой с самым длинным названием, которая когда-либо была номинирована на кинонаграду "Оскар". Дело в том, что полное название фильма звучит так: "Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана".  До этого времени, рекордсменом в этой категории была британская кинокомедия "Эти великолепные мужчины на их летательных аппаратах, или Как я долетел от Лондона до Парижа за 25 часов 11 минут)".

Отметим, что сатирическая комедия "Борат 2" получила номинацию на "Оскар" в двух категориях: лучшая женская роль второго плана и лучший (адаптированный) сценарий.

В сиквеле кинокартины идет речь о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве, которого сыграл комик Саша Барон Коэн. Его снова отправляют в Америку с целью народной дипломатии. Его новая задача —  передать подарки американским вождям от казахского. Второй фильм получился не менее скандальным, чем первая часть, его уже успели обвинить в расизме, ксенофобии, продвижении вайтвошинга.

Но при этом комедия уже была удостоена "Золотого глобуса" в номинациях: "Лучший фильм — комедия или мюзикл" и "Лучший актер в комедии или мюзикле" — Саша Барон Коэн. А также кинолента получила "Премию Гильдии сценаристов США" в категории "Лучший адаптированный сценарий".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский стриминговый сервис Netflix начал работать над созданием самого дорогого фильма в своей истории.


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Источник: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2021/3/borat-subsequent-movie-film-breaks-record-with-oscar-nomination-652490
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