«Борат 2»: за что фильм попал в книгу рекордов Гиннесса

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Светлана Шкурупий
Комедийный
художественный фильм "Борат 2", премьера которого состоялась в 2020 году, попал
в Книгу рекордов Гиннеса по весьма необычной причине.
Борат 2 (фото из открытых источников)
Сообщается,
что "Борат 2" стал кинолентой с самым длинным названием, которая когда-либо
была номинирована на кинонаграду "Оскар". Дело в том, что полное название
фильма звучит так: "Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки
американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана". До этого времени, рекордсменом в этой категории
была британская кинокомедия "Эти великолепные мужчины на их летательных
аппаратах, или Как я долетел от Лондона до Парижа за 25 часов 11 минут)".
Отметим,
что сатирическая комедия "Борат 2" получила номинацию на "Оскар" в двух
категориях: лучшая женская роль второго плана и лучший (адаптированный)
сценарий.
В
сиквеле кинокартины идет речь о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве,
которого сыграл комик Саша Барон Коэн. Его снова отправляют в Америку с целью
народной дипломатии. Его новая задача — передать
подарки американским вождям от казахского. Второй фильм получился не
менее скандальным, чем первая часть, его уже успели обвинить в расизме,
ксенофобии, продвижении вайтвошинга.
Но
при этом комедия уже была удостоена "Золотого глобуса" в номинациях: "Лучший
фильм — комедия или мюзикл" и "Лучший актер в комедии или мюзикле" — Саша
Барон Коэн. А также кинолента получила "Премию Гильдии сценаристов США" в
категории "Лучший адаптированный сценарий".
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что американский стриминговый сервис Netflix начал
работать над созданием самого дорогого фильма в своей истории.
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