Пять маньяков из фильмов, существовавших на самом деле

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Светлана Шкурупий
кадр из фильма "Красивый, плохой, злой"
"Красивый, плохой, злой" — Тед Банди
Это
американский серийный убийца и похититель людей, орудовавший в середине 1970-х
годов. Его жертвами становились молодые девушки, но их точное число неизвестно.
Благодаря своей харизме и привлекательности он быстро находил общий язык с
представительницами прекрасного пола, после чего похищал, убивал их и
расчленял. Его посадили в тюрьму и приговорили к смертной казни, но приговор
исполнили лишь спустя 10 лет после ареста. Об этом человеке рассказывается в
фильме "Красивый, плохой, злой", где главную роль сыграл Зак Эфрон.
"Психо" – Эд Гин
Один
из "культовых" убийц США, который расчленял своих жертв и делал из их кожи
одежду и предметы интерьера,. Его признали невменяемым, и
остаток своих дней Гин провел в психиатрической лечебнице. Там он умер от
остановки сердца, вызванной раком в 84 года. Его образ нашел свое воплощение в
персонаже Нормане Бейтсе, а его непростые отношения с тираничной матерью легли
в основу литературной трилогии "Психоз" Роберта Блоха. По ней был снят фильм
"Психо" Альфреда Хичкока (1960).
"Монстр" – Эйлин Уорнос
Серийная
убийца, которая вместе со своей возлюбленной Тирией Мур лишила жизни семерых
мужчин — якобы в рамках самозащиты. Ее приговорили к 6 смертным приговорам, в
2002 году ее казнили путем смертельной инъекции. История Эйлин легла в основу
фильма "Монстр".
"Зодиак" — Зодиак
Этот
преступник держал в страхе Сан-Франциско в конце 1960-х-начале 1970-х годах.
Его личность до сих пор не идентифицирована. По заявлениям "Зодиака", он убил
37 человек, однако полиция уверена лишь в семи нападениях. Двум жертвам удалось
выжить. Об загадочной убийце написана книга, а потом на экраны вышел и
одноименный фильм.
"Мерзлая земля" — Роберт Хансен
На
вид Роберт был примерным семьянином, но оказалось, что он ненавидит молодых
девушек и жаждет их убивать. С 1971 по 1983 годы он изнасиловал и лишил жизни
около 20 женщин — в основном, в возрасте 17-20 лет. Он был приговорен к 461
году тюрьмы и пожизненному заключению. Образ серийного убийцы воплотил на
экране Джон Кьюсак в триллере "Мерзлая земля".
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