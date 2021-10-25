Пять маньяков из фильмов, существовавших на самом деле

Многие фильмы основаны на реальных событиях, поэтому они нередко кажутся страшнее вымысла. Представляем подборку известных кинокартин, снятых о маньяках, которые существовали на самом деле.



кадр из фильма "Красивый, плохой, злой"

"Красивый, плохой, злой" — Тед Банди









Это американский серийный убийца и похититель людей, орудовавший в середине 1970-х годов. Его жертвами становились молодые девушки, но их точное число неизвестно. Благодаря своей харизме и привлекательности он быстро находил общий язык с представительницами прекрасного пола, после чего похищал, убивал их и расчленял. Его посадили в тюрьму и приговорили к смертной казни, но приговор исполнили лишь спустя 10 лет после ареста. Об этом человеке рассказывается в фильме "Красивый, плохой, злой", где главную роль сыграл Зак Эфрон.

"Психо" – Эд Гин





Один из "культовых" убийц США, который расчленял своих жертв и делал из их кожи одежду и предметы интерьера,. Его признали невменяемым, и остаток своих дней Гин провел в психиатрической лечебнице. Там он умер от остановки сердца, вызванной раком в 84 года. Его образ нашел свое воплощение в персонаже Нормане Бейтсе, а его непростые отношения с тираничной матерью легли в основу литературной трилогии "Психоз" Роберта Блоха. По ней был снят фильм "Психо" Альфреда Хичкока (1960).



"Монстр" – Эйлин Уорнос

Серийная убийца, которая вместе со своей возлюбленной Тирией Мур лишила жизни семерых мужчин — якобы в рамках самозащиты. Ее приговорили к 6 смертным приговорам, в 2002 году ее казнили путем смертельной инъекции. История Эйлин легла в основу фильма "Монстр".

"Зодиак" — Зодиак

Этот преступник держал в страхе Сан-Франциско в конце 1960-х-начале 1970-х годах. Его личность до сих пор не идентифицирована. По заявлениям "Зодиака", он убил 37 человек, однако полиция уверена лишь в семи нападениях. Двум жертвам удалось выжить. Об загадочной убийце написана книга, а потом на экраны вышел и одноименный фильм.

"Мерзлая земля" — Роберт Хансен





На вид Роберт был примерным семьянином, но оказалось, что он ненавидит молодых девушек и жаждет их убивать. С 1971 по 1983 годы он изнасиловал и лишил жизни около 20 женщин — в основном, в возрасте 17-20 лет. Он был приговорен к 461 году тюрьмы и пожизненному заключению. Образ серийного убийцы воплотил на экране Джон Кьюсак в триллере "Мерзлая земля".

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