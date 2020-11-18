ТОП-5 интересных книг, основанных на реальных событиях

Если вы любите читать книги, основанные на достоверных фактах, правдивых историях и личном опыте героев, тогда эта увлекательная подборка точно для вас.

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"Таинственная история Билли Миллигана", Дэниел Киз

Многие люди знают Билли Миллигана, как американского гражданина, которому был поставлен диагноз "множественная личность". В нем "уживалось" сразу 24 альтер-эго, разного пола и возраста. Его обвинили в нескольких ограблениях и трех изнасилований, но адвокат мужчины заявил о невменяемости подсудимого, утверждая, что эти преступления были совершенны его альтернативными личностями, без его ведома. Билли стал первым человеком в истории США, которого признали невиновным в совершении преступлений из-за его психологического расстройства.

Автор книги посвятил несколько лет своей жизни изучая историю Миллигана, он даже общался с ним лично, а также с другими людьми, причастными к его делу. В своей работе он пытается окунуть читателей в хронологию событий вокруг героя.

"Зодиак", Роберт Грейсмит

Эта книга рассказывает об одном из самых известных серийных убийц — Зодиаке, который орудовал в Сан-Франциско в конце 1960-х годов. Его личность не установлена до сих пор. Преступник "играл" с полицией и СМИ, отправляя им свои письма с шифрами. Он также отправил четыре криптограммы, в которых рассказал о себе, но расшифровать удалось только три из них. Роберт Грейсмит был одержим убийцей на протяжении 13 лет и в этой книге опубликовал результаты своего расследования, предположив, кто может быть Зодиаком.

"Поймай меня, если сможешь", Фрэнк Уильям Абигнейл

Многие уже знакомы с историей Фрэнка Абигнейла, потому что она легла не только в основу книги, но и фильма, снятого Стивеном Спилбергом в 2002 году. Это автобиография авантюриста, который переступил черту закона в 16 лет и проводил по всему миру такие аферы, что полиция просто разводила руками.

"Уличный кот по имени Боб", Джеймс Боуэн

Эта автобиографичная книга также была экранирована в 2016 году, в ней рассказывается о дружбе бывшего наркомана и бездомного кота, которым посчастливилось найти друг друга. Автор делится с читателями своим сложным жизненным периодом, собственными ошибками, героиновой зависимостью. Он рассказывает о том, как в его жизни появился Боб и помог ему "исцелиться". Очень душевная история…

...Она же "Грейс" Маргарет Этвуд

В 1843 году в Канаде произошло жестокое убийство, которое до сих пор покрыто какой-то загадкой. Был убит хозяин дома и его беременная любовница. В преступлении обвинили юную служанку Грейс Маркс и ее сообщника. Мужчину повесили, а девушка вышла на свободу спустя 29 лет. Адвокат доказал, что она слабоумна. Автор книги предлагает свою версию происходящего и помогает читателям понять, какой же была служанка Грейс.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие увлекательные книги можно прочитать на одном дыхании.

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