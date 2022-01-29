Пять фильмов, которые стоит посмотреть



















Из-за обилия кинокартин многие могут упустить некоторые фильмы из виду. Журналисты портала "Комментарии" составили подборку из пяти фильмов 2021 года, которые стоит посмотреть.

Фильмы которые стоит посмотреть 2021

"Человек-паук: Нет пути домой"

Краткое описание: После победы над Мистерио личность Питера Паркера раскрывается всему миру, что ставит под угрозу его жизнь и миссию в роли Человека-паука.

Жанр: боевик/приключения/супергерои

"Не смотрите наверх"

Краткое описание: аспирантка факультета астрономии Университета штата Мичиган, обнаруживает ранее неизвестную комету. Её профессор, доктор Рэндалл Минди, подсчитывает, что комета врежется в Землю примерно через шесть месяцев, в результате чего будет произойдет Массовое вымирание населения планеты.

Жанр: фантастика/комедия

"Свинья"

Краткое описание: бывший шеф-повар из Портленда, ставший затворником и асоциальным собирателем трюфелей, живет в хижине глубоко в лесах Орегона. Он охотится за трюфелями с помощью своей ценной кормовой свиньи. Мужчина продает трюфели молодому и неопытному поставщику элитных ингредиентов для высококлассных ресторанов Амиру. Однажды ночью на Роба нападают неизвестные злоумышленники, которые также крадут его свинью.

Жанр: драма

"CODA: Ребёнок глухих родителей"

Краткое описание: героиня фильма — девочка по имени Руби Росси, которая живёт в маленьком городке в Массачусетсе. Её родители и брат — глухие. Руби хочет стать певицей, но не может оставить семью, в которой играет роль сурдопереводчицы.

Жанр: драма/романтика



"Шан-Чи и легенда десяти колец"

Краткое описание: тысячу лет назад Сюй Венву нашёл десять колец — мистическое оружие, дарующее своему обладателю бессмертие и великую силу. Он собрал армию воинов под названием "Десять колец". На протяжении столетий он завоёвывал царства и свергал правительства. В 1996 году для упрочения своей власти, Венву начинает поиски деревни Та Ло, в которой, по легендам, обитает множество мифических животных.

Жанр: боевик/фэнтези

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