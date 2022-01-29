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Пять фильмов, которые стоит посмотреть

Подборка фильмов 2021 года

сегодня, 22:30
Автор:

Денис Подставной
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Из-за обилия кинокартин многие могут упустить некоторые фильмы из виду. Журналисты портала "Комментарии" составили подборку из пяти фильмов 2021 года, которые стоит посмотреть. 

Пять фильмов, которые стоит посмотреть

Фильмы которые стоит посмотреть 2021

"Человек-паук: Нет пути домой"

Краткое описание: После победы над Мистерио личность Питера Паркера раскрывается всему миру, что ставит под угрозу его жизнь и миссию в роли Человека-паука. 

Жанр: боевик/приключения/супергерои

"Не смотрите наверх"

Краткое описание: аспирантка факультета астрономии Университета штата Мичиган, обнаруживает ранее неизвестную комету. Её профессор, доктор Рэндалл Минди, подсчитывает, что комета врежется в Землю примерно через шесть месяцев, в результате чего будет произойдет Массовое вымирание населения планеты.

Жанр: фантастика/комедия

"Свинья"

Краткое описание: бывший шеф-повар из Портленда, ставший затворником и асоциальным собирателем трюфелей, живет в хижине глубоко в лесах Орегона. Он охотится за трюфелями с помощью своей ценной кормовой свиньи. Мужчина продает трюфели молодому и неопытному поставщику элитных ингредиентов для высококлассных ресторанов Амиру. Однажды ночью на Роба нападают неизвестные злоумышленники, которые также крадут его свинью.

Жанр: драма

"CODA: Ребёнок глухих родителей"

Краткое описание: героиня фильма — девочка по имени Руби Росси, которая живёт в маленьком городке в Массачусетсе. Её родители и брат — глухие. Руби хочет стать певицей, но не может оставить семью, в которой играет роль сурдопереводчицы.

Жанр: драма/романтика

"Шан-Чи и легенда десяти колец"

Краткое описание: тысячу лет назад Сюй Венву нашёл десять колец — мистическое оружие, дарующее своему обладателю бессмертие и великую силу. Он собрал армию воинов под названием "Десять колец". На протяжении столетий он завоёвывал царства и свергал правительства. В 1996 году для упрочения своей власти, Венву начинает поиски деревни Та Ло, в которой, по легендам, обитает множество мифических животных.

Жанр: боевик/фэнтези

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, как сделать букет из конфет.

Также издание информировало о том, как оригинально поздравить мужчину с днем рождения. Подборка поздравлений от коллег, родственников, друзей и супруги. 


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