Три способа сделать красивый букет из конфет своими руками

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Денис Подставной
Букет из конфет — это оригинальная идея подарка и альтернатива букету из живых цветов. Такой презент не оставит равнодушным и обязательно заставит улыбнуться получателя. Журналисты портала "Комментарии" расскажут о трех способах создания букета из конфет.
Как сделать букет из конфет. Фото из открытых источников
Самый простой букет из шоколадок:
Разнообразие шоколадок и других сладостей в магазине позволяет постоянно удивлять новыми вкусами покупателей. Ни одна девочка не откажется от вкусной шоколадки, а если их собрать несколько в ярком букете, то придет в восторг.
Материалы
• Деревянные шпажки
• Скотч
• Горячий клей
• Подарочная бумага
• Лента
• Шоколадки
Как собрать букет
В первую очередь, отправляйтесь в магазин за покупками – пригодятся любые конфеты, шоколадки и всякие вкусности. Если вам хорошо знакомы вкусы получателя подарка, то вам будет проще выбрать.
1. Закрепите каждую шоколадку на деревянной шпажке.
2. Маленькие конфеты не прокалываем, а приклеиваем горячим пистолетом к шпажке.
3. Соберите вместе все шпажки и обмотайте скотчем внизу.
4. Оберните упаковочной бумагой полученный букет.
5. Украсьте букет красивым бантиком.
6. Шоколадки и сладости можно крепить к шпажке с помощью скотча.
Фото - larecmasterici
Букет из конфет и фруктов
Фруктово-конфетный букет не только выглядит ярко и красиво, но и способен удивить виновника праздника. Фрукты не завянут так быстро, как живые цветы, а бутоны из конфет тем более смогут простоять долго.
Материалы
• Фрукты: киви, яблоки, апельсин
• Конфеты
• Деревянные шпажки
• Упаковочная бумага
• Скотч
• Пищевая пленка
Как собрать букет:
1. С помощью скотча прикрепите сладости к шпажкам
2. Фрукт прикрепите на несколько шпажек. Внизу шпажки обмотайте скотчем.
3. Для разнообразия можно разрезать несколько фруктов пополам и прикрепить их на шпажки, предварительно обмотав пищевой пленкой.
4. Составьте красивую композицию из всех элементов.
5. Между фруктами распределите сладости.
6. Соберите все шпажки и обмотайте скотчем внизу. Украсьте упаковочной бумагой и другим декором.
Фото - larecmasterici
Букет из конфет
Для создания композиции в первую очередь нужно подготовить необходимые материалы. Продумайте, какой дизайн хотите получить в итоге, выберите самые вкусные конфеты, а также цвет сопутствующих материалов – бумага, ленточки и другой декор.
Материалы:
• 7 больших конфет наподобие трюфеля
• Гофрированная бумага
• Декоративная сетка
• Ножницы
• Кусачки
• Флористическая проволока
• Шпажка из дерева
• Ленты
• Бант
• Зелень для декора
• Тейп-лента
Как собрать букет. 10 простых шагов:
1. Проволоку разделите на 4 части. Ленточку разрезаем на отрезки по 25 см.
2. Вырезаем из гофрированной бумаги 7 прямоугольников 18*12 см.
3. На каждом прямоугольнике вырезает угол как трапецию.
4. Трапецию нужно выложить на оставшийся отрезок бумаги, а сверху конфету. Сверните это все плотно в рулончик.
5. В рулон вставим проволоку у основания конфеты, не делая прокола. Оберните бумагой проволоку, закрепив тейп-лентой.
6. Завяжите ленточкой бантик на бутоне.
7. Красиво расправим бумагу.
8. Сделайте таким образом 7 цветочков.
9. Присоединим все цветы к деревянной шпажке, а между ними можно располагать зелень или другой декор.
10. Обернем заготовку сеткой и сделаем красивый бант.
Фото - larecmasterici
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