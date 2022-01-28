Три способа сделать красивый букет из конфет своими руками

Букет из конфет — это оригинальная идея подарка и альтернатива букету из живых цветов. Такой презент не оставит равнодушным и обязательно заставит улыбнуться получателя. Журналисты портала "Комментарии" расскажут о трех способах создания букета из конфет.

Как сделать букет из конфет. Фото из открытых источников

Самый простой букет из шоколадок:

Разнообразие шоколадок и других сладостей в магазине позволяет постоянно удивлять новыми вкусами покупателей. Ни одна девочка не откажется от вкусной шоколадки, а если их собрать несколько в ярком букете, то придет в восторг.

Материалы

• Деревянные шпажки

• Скотч

• Горячий клей

• Подарочная бумага

• Лента

• Шоколадки

Как собрать букет

В первую очередь, отправляйтесь в магазин за покупками – пригодятся любые конфеты, шоколадки и всякие вкусности. Если вам хорошо знакомы вкусы получателя подарка, то вам будет проще выбрать.

1. Закрепите каждую шоколадку на деревянной шпажке.

2. Маленькие конфеты не прокалываем, а приклеиваем горячим пистолетом к шпажке.

3. Соберите вместе все шпажки и обмотайте скотчем внизу.

4. Оберните упаковочной бумагой полученный букет.

5. Украсьте букет красивым бантиком.

6. Шоколадки и сладости можно крепить к шпажке с помощью скотча.

Фото - larecmasterici

Букет из конфет и фруктов

Фруктово-конфетный букет не только выглядит ярко и красиво, но и способен удивить виновника праздника. Фрукты не завянут так быстро, как живые цветы, а бутоны из конфет тем более смогут простоять долго.

Материалы

• Фрукты: киви, яблоки, апельсин

• Конфеты

• Деревянные шпажки

• Упаковочная бумага

• Скотч

• Пищевая пленка

Как собрать букет:

1. С помощью скотча прикрепите сладости к шпажкам

2. Фрукт прикрепите на несколько шпажек. Внизу шпажки обмотайте скотчем.

3. Для разнообразия можно разрезать несколько фруктов пополам и прикрепить их на шпажки, предварительно обмотав пищевой пленкой.

4. Составьте красивую композицию из всех элементов.

5. Между фруктами распределите сладости.

6. Соберите все шпажки и обмотайте скотчем внизу. Украсьте упаковочной бумагой и другим декором.

Фото - larecmasterici



Букет из конфет

Для создания композиции в первую очередь нужно подготовить необходимые материалы. Продумайте, какой дизайн хотите получить в итоге, выберите самые вкусные конфеты, а также цвет сопутствующих материалов – бумага, ленточки и другой декор.

Материалы:

• 7 больших конфет наподобие трюфеля

• Гофрированная бумага

• Декоративная сетка

• Ножницы

• Кусачки

• Флористическая проволока

• Шпажка из дерева

• Ленты

• Бант

• Зелень для декора

• Тейп-лента

Как собрать букет. 10 простых шагов:

1. Проволоку разделите на 4 части. Ленточку разрезаем на отрезки по 25 см.

2. Вырезаем из гофрированной бумаги 7 прямоугольников 18*12 см.

3. На каждом прямоугольнике вырезает угол как трапецию.

4. Трапецию нужно выложить на оставшийся отрезок бумаги, а сверху конфету. Сверните это все плотно в рулончик.

5. В рулон вставим проволоку у основания конфеты, не делая прокола. Оберните бумагой проволоку, закрепив тейп-лентой.

6. Завяжите ленточкой бантик на бутоне.

7. Красиво расправим бумагу.

8. Сделайте таким образом 7 цветочков.

9. Присоединим все цветы к деревянной шпажке, а между ними можно располагать зелень или другой декор.

10. Обернем заготовку сеткой и сделаем красивый бант.

Фото - larecmasterici

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