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Продюсер Аватар 3 опубликовал первое фото со съемок новой части фильма

В сеть попал первый кадр из третьей части фильма Джеймса Кэмерона "Аватар".

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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Продюсер Аватар 3 опубликовал первое фото со съемок новой части фильма

Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

Из-за задержки, продолжение культовой ленты "Аватар 3" с 2024 года на 2025 год режиссер фильма Джон Ландау поделился фотографией со съемочной площадки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Ландау.


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Третий фильм Джеймса Кэмерон о мире Пандоры до сих пор остается без названия и будет рассказывать о последствиях событий, происходивших в ленте "Аватар: Путь воды". Поклонникам фильма пришлось ждать 13 лет второй части фильма из-за постоянных переносов и работы со спецэффектами.

Третья часть блокбастера тоже идет подобным путем. Кроме технических сложностей со спецэффектами Disney также пытается найти окно выхода фильма "Аватар" так, чтобы он не навредил другим премьерам. Таким образом, фанатам мира Пандоры в этот раз придется ждать меньше, ведь фильм выйдет в 2025 году. Это подтвердил один из продюсеров ленты Джон Ландау, поделившийся первым кадром со съемочной площадки "Аватар", который можно просмотреть ниже:

Продюсер Аватар 3 опубликовал первое фото со съемок новой части фильма - фото 2

"Каждый фильм "Аватар" — это увлекательное и эпическое начинание, которое требует времени для достижения качества, которого мы стремимся как кинематографисты и которого ожидает зритель. Команда упорно работает и не может дождаться, чтобы вернуть зрителей на Пандору в декабре 2025 года ", — написал Джон Ландау и выложил первое фото из съемочной площадки.

Напомним, что во второй части Аватар Джейк Салли и Нейтири создали семью и воспитывали своих детей. Однако люди снова вернулись на Пандору и атаковали их поселение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, какое новое племя появится в фильме "Аватар 3".

Также "Комментарии" писали о 7 фильмах, о которых все будут говорить в 2023 году.



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Источник: https://twitter.com/jonlandau/status/1668642094502535170
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