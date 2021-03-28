Прививка от скуки: ТОП-5 фильмов с лихо закрученным сюжетом



























































































Если в фильмах вам нравится закрученный сюжет и небанальные повороты событий, тогда следующая подборка именно для вас. Напряжение и интрига в этих кинолентах сохраняются до самого конца.

Пять фильмов с закрученным сюжетом (фото из открытых источников)

Игра (1997 год)

Захватывающий психологический триллер, главную роль в котором сыграл Майкл Дуглас. В центре сюжета — состоятельный и успешный мужчина, который на день рожденье получает необычный подарок — билет для участия в "Игре". Он надеется, что она вернет ему вкус и остроту жизни. Но главный герой даже не подозревает, через что ему придется пройти.

Тело (2012 год)

Детективный триллер, сюжет которого разворачивается вокруг расследования довольно странного и запутанного дела. В морге пропадает тело жены молодого профессора-химика. Единственный человек, который мог бы пролить свет на эту историю, — охранник морга. Однако он в больнице без создания, потому что попал под автомобиль, когда ночью в панике убегал с места работы.

Море соблазна (2019 год)

Драматический триллер, действие которого разворачивается на Карибских островах, где живет капитан рыболовного судна. Однажды на его пороге появляется бывшая жена и просит у него защиты и помощи, превратив его будни в водоворот захватывающих и опасных событий.

Охотники за головами (2012 год)

Криминальный триллер, в котором главный герой занимается воровством дорогих картин, чтобы удержать свою жену, владеющую галереей. Однако во время очередной попытки кражи, целью которой стала картина Рубенса, на самого вора начинается активная охота.

Облачный атлас (2012 год)

В этом историко-фантастическом фильме переплетаются шесть историй, которые произошли в разное время и в разных местах. Они отличаются по жанровой составляющей, но все же имеют что-то общее. Постепенно события, рассказанные в фильме, начинают "стирать" временные рамки и реальность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что назван лучший фильм 2020 года по версии Rotten Tomatoes.

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