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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Премьеру фильма «Миссия невыполнима 7» перенесли из-за вспышки коронавируса
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Премьеру фильма «Миссия невыполнима 7» перенесли из-за вспышки коронавируса

Теперь фильм собираются показать на широких экранах 30 сентября 2022 года

сегодня, 03:00
Автор:

Ольга Чародий

Американская кинокомпания Paramount Pictures сообщила о решении перенести премьеру фильма "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом в главной роли из-за вспышки коронавируса штамма Delta. Об этом сообщает американское издание Deadline.

Премьеру фильма «Миссия невыполнима 7» перенесли из-за вспышки коронавируса

Фильм - фото из открытых источников

Теперь фильм собираются показать на широких экранах 30 сентября 2022. Кроме этого, в компании перенесли еще один фильм с участием Круза. По обновленной информации, премьера фильма "Топ Ган: Мэверик" (состоится 27 мая 2022 года.

В BBC пояснили, что решение об изменении премьерных дат было принято из-за стремительного распространения короноварисного штамма Delta. По мнению создателей, это могло бы стать препятствием для зрителей посещать кинотеатры, и тогда оба фильма провалились бы в прокате.

Кроме картин с участием Круза, в компании перенесли премьеру комедии "Чудаки навсегда" с Джонни Ноксвилл в главной роли. Фильм появится в прокате в феврале 2022 года, то есть на четыре месяца позже.

Напомним, по информации издания Deadline, американская кинолента в жанре слэшер собрала за первый уикенд 22,4 миллиона долларов. Она является сиквелом одноименного фильма 1992 года, снятого режиссером Бернардом Роузом по мотивам рассказа Клайва Баркера "Запретное". В фильме рассказывается о парне Энтони Маккое, который вместе со своей любимой девушкой переезжает в Чикаго, где зародилась легенда о Кэндимене — маньяке с крюком вместо одной руки. Он убивает своих жертв, являясь к ним по ночам из зеркала. Режиссером новой версии кинокартины стала Ниа ДаКоста ("Лесок", "Марвелы"), а продюсерами Иэн Купер, Уин Розенфельд и Джордан Пил. 





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Источник: https://deadline.com/2021/09/top-gun-maverick-flies-from-thanksgiving-to-memorial-day-weekend-mission-impossible-7-ignites-in-fall-2022-1234825624/
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