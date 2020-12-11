Фильмы, обязательные к просмотру в канун Нового года

Празднование Нового года сопровождается не только застольем, ёлкой и звоном бокалов. Одна из многих причин, по которым мы все любим праздник, — атмосферные фильмы, поднимающие настроение и заставляющие верить в чудеса. Если же вам надоело смотреть банальные "Один дома" или "Иронию судьбы", то приглашаем ознакомиться с пятью фильмами, которые согреют вас в канун праздника.

"Реальная любовь" (2003 г.)

События повествуют о девяти совершенно несвязанных историй, которые сплетаются в канун Рождества. Персонажи совершенно разные, однако их объединяет одно – любовь. Неповторимая атмосфера праздника, прекрасная актерская игра и море эмоций просто не позволят вам не влюбиться в этот фильм.

"Интуиция" (2001 г.)

Красивые актеры, качественный юмор и шикарная история любви. Советуем к просмотру вместе с любимыми, если же такого нет, то просто помечтайте, а может после сеанса вы вдохновитесь на признание. Не стесняйтесь и не бойтесь, ведь в канун Нового года чудеса действительно случаются.

"Пережить Рождество" (2004 г.)

Рождественская комедия, повествующего о бизнесмене, который на пороге праздника остался совершенно один и решает отпраздновать в доме своего детства в компании совершенно чужой семьи. Фильм пропитан добром, после просмотра вы, вероятно, захотите обнять своих близких и встретить праздники вместе.

"Дневник Бриджит Джонс" (2001 г.)

Домашняя, уютная комедия с элементами романтики. Укутайтесь в плед, возьмите чашку какао или глинтвейна и наслаждайтесь историей Бриджит, которая пытается избавиться от комплексов и найти свою любовь.

"Четыре Рождества" (2008 г.)

История Бреда и Кейт – молодой пары. При том, что эти оба созданы друг для друга, парочка выступает против уз брака, ведь семьи этих двоих распались еще в детстве. Бред и Кейт посещают 4 разных рождества, и всё для себя переосмысливают. Фильм учит семейным ценностям и любви к близким.

Ранее "Комментарии" писали о том, елку с особым праздничным духом поставили на Ровенщине. Центральная елка города Дубно прибыла на площадь города не из какого-то сказочного леса, а... с местного кладбища. Кроме того, порталу стало известно за необычные новогодние традиции в разных странах мира.





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