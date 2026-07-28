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Они были правы? 5 аниме-злодеев, чья логика на самом деле безупречна

Кто сказал, что злодеи всегда неправы? В мире аниме есть злодеи, чья логика порой сильнее аргументов героев. Разбираем пятерых антагонистов, чьи идеи заставляют задуматься

28 июля 2026, 19:03
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Сергій Кречмаровський
В мире аниме есть злодеи, которых хочется ненавидеть, но их логика бьёт прямо в голову. Они не просто злые — "они правы". Вот пятеро антагонистов, чьи аргументы почти невозможно опровергнуть.

Пейн (Наруто) пережил ужасы войны ребёнком. Его логика: пока люди не почувствуют боли войны, они не перестанут воевать. Он планировал создать оружие, чтобы через страх установить мир. Весь сюжет доказывает его правоту — система шиноби порождает бесконечный цикл ненависти.

Шёго Макишима (Psycho-Pass) живёт в мире, где система Сибил решает, кто преступник. Он восстаёт, потому что машина не имеет права забирать свободу выбора. Его идея о потере человечности в обществе, где правят алгоритмы, звучит крайне актуально.

Меруем (Hunter x Hunter) — король муравьёв, который видит, что люди жестоки и жадны. Он делает вывод: миром должны править сильнейшие. Его логика — зеркало наших собственных недостатков, и это самое страшное.

Эрен Йегер (Attack on Titan) начинает героем, а становится злодеем. Его план — уничтожить мир, чтобы спасти свой народ. Века ненависти к элдийцам доказали: мирное сосуществование невозможно. Его логика — логика загнанного в угол человека.

Кьюбей (Puella Magi Madoka Magica) — хитрый зверёк, собирающий эмоции девушек, чтобы отсрочить тепловую смерть Вселенной. Он не понимает людских эмоций. С его точки зрения, пожертвовать несколькими девушками ради космоса — логично. 

Вот такие злодеи — их слова хочется записать. Они не оправдывают поступки, но заставляют задуматься: а такие ли сами мы хорошие?

Напомним: портал "Комментарии" писал советы дня от известных людей, которые изменят ваше настроение.

Они были правы? 5 аниме-злодеев, чья логика на самом деле безупречна

Kyubey. Фото с CBR



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