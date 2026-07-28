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3 совета дня от известных людей, которые изменят ваше настроение 28 июля

Три короткі думки, які зроблять ваш день 28 липня світлішим

28 июля 2026, 09:03
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Сергій Кречмаровський

28 июля — отличный день, чтобы начать его с вдохновения. Иногда одна фраза может изменить настроение, добавить сил и даже подтолкнуть к важным решениям. Известные люди оставили нам слова, которые звучат актуально и сегодня. Вот три совета дня, которые могут стать вашим маленьким толчком.

3 совета дня от известных людей, которые изменят ваше настроение 28 июля

Совет. Фото из открытых источников

Первый совет от Марка Твена: "Два самых важных дня в твоей жизни — день, когда ты родился, и день, когда понял зачем". Это напоминание о том, что смысл важнее всего. Найти своё "почему" — значит найти направление, которое даёт силы двигаться вперёд и не теряться в повседневности.

Второй совет принадлежит Майклу Джордану: "Я терпел поражение снова и снова в своей жизни. И именно поэтому я добился успеха". Здесь речь о том, что неудачи — не конец, а ступенька. Каждая ошибка делает нас сильнее, если мы не боимся идти дальше. Это урок от человека, ставшего легендой благодаря упорству и вере в себя.

Третий совет от Томаса Эдисона: "Наша самая большая слабость в том, что мы сдаёмся. Самый верный путь к успеху — попробовать ещё раз". Это простая истина: успех приходит к тем, кто не останавливается после первой неудачи. Эдисон знал, что путь к открытиям — это тысячи попыток, и каждая приближает к цели.

Три разных голоса, три разные эпохи — но одна общая идея: жизнь меняется тогда, когда мы не боимся искать смысл, принимать неудачи и пробовать снова. И именно сегодня, 28 июля, эти слова могут стать вашим вдохновением.

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