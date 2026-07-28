Вони були праві? 5 аніме-злодіїв, чия логіка насправді бездоганна

У світі аніме є лиходії, яких хочеться ненавидіти, але їхня логіка б'є просто в голову. Вони не просто злі — вони "мають рацію". Ось п'ятеро антагоністів, чиї аргументи майже неможливо спростувати.

Kyubey. Фото з CBR

Пейн (Наруто) пережив жахи війни дитиною. Його логіка: поки люди не відчують болю війни, вони не перестануть воювати. Він планував створити зброю, щоб через страх встановити мир. Весь сюжет доводить його правоту — система шинобі породжує нескінченний цикл ненависті.

Шьоґо Макішіма (Psycho-Pass) живе у світі, де система Сибіл вирішує, хто злочинець. Він повстає, бо машина не має права забирати свободу вибору. Його ідея про втрату людяності в суспільстві, де правлять алгоритми, звучить надзвичайно актуально.

Меруем (Hunter x Hunter) — король мурах, який бачить, що люди жорстокі й жадібні. Він робить висновок: світом мають правити сильніші. Його логіка — дзеркало наших власних вад, і це найстрашніше.

Ерен Єґер (Attack on Titan) починає героєм, а стає лиходієм. Його план — знищити світ, щоб врятувати свій народ. Віки ненависті до елдійців довели: мирне співіснування неможливе. Його логіка — це логіка загнаної в кут людини.

Кьюбей (Puella Magi Madoka Magica) - хитрий звір, що збирає емоції дівчат, щоб відстрочити теплову смерть Всесвіту. Він не розуміє людських емоцій. З його погляду, пожертвувати кількома дівчатами заради космосу — логічно.

Ось такі лиходії — їхні слова хочеться записати. Вони не виправдовують вчинків, але змушують замислитися: а чи такі ми самі хороші?

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