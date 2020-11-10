"Он тронул жизни многих": умер второй создатель легендарного Скуби-Ду

На 82 году жизни скончался один из создателей легендарного мультсериала "Скуби-Ду" Кен Спирс. Известно, что второй автор Джо Руби умер в августе этого года.

Умер второй создатель культового мультсериала. Фото: pikabu

Его сын Кевин Спирс сообщил, что причиной стала деменция с тельцами Леви (это деменция, клинически определяющаяся синдромом паркинсонизма и возникновением прогрессирующего когнитивного расстройства уже в течение первого года заболевания).

"Кена всегда будут помнить за его остроумие, дар рассказчика, его преданность семье и сильную рабочую этику. Кен не только произвел неизгладимое впечатление на свою семью, но и тронул жизни многих как один из создателей "Скуби-Ду". Кен был образцом для подражания для нас на протяжении всей своей жизни, и он будет жить в наших сердцах", — сказал Кевин.

Кен был родом из Лос-Анджелеса. Свою карьеру он начал в 1959 году, когда устроился работать звуковым редактором в компанию Hanna-Barbera Productions. Именно там Спирс и познакомился с Джо Руби, с которым они через некоторое время решили начать собственное дело. Вследствие их творческого дуэта и появился культовый "Скуби-Ду", который так полюбился многим зрителям.

Пилотная серия этого мультсериала вышла в 1969 году. Главными персонажами в нем являются четверо подростков и говорящая собака Скуби. В каждой новой серии с этой компанией случались странные ситуации, из которых они должны были найти выход.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, умер один из создателей легендарного Скуби-Ду.

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