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"Он тронул жизни многих": умер второй создатель легендарного Скуби-Ду

Причиной смерти известного мультипликатора стала деменция с тельцами Леви

сегодня, 13:41
Автор:

Любовь Блажко

На 82 году жизни скончался один из создателей легендарного мультсериала "Скуби-Ду" Кен Спирс. Известно, что второй автор Джо Руби умер в августе этого года.

"Он тронул жизни многих": умер второй создатель легендарного Скуби-Ду

Умер второй создатель культового мультсериала. Фото: pikabu

Его сын Кевин Спирс сообщил, что причиной стала деменция с тельцами Леви (это деменция, клинически определяющаяся синдромом паркинсонизма и возникновением прогрессирующего когнитивного расстройства уже в течение первого года заболевания). 

"Кена всегда будут помнить за его остроумие, дар рассказчика, его преданность семье и сильную рабочую этику. Кен не только произвел неизгладимое впечатление на свою семью, но и тронул жизни многих как один из создателей "Скуби-Ду". Кен был образцом для подражания для нас на протяжении всей своей жизни, и он будет жить в наших сердцах", — сказал Кевин. 

Кен был родом из Лос-Анджелеса. Свою карьеру он начал в 1959 году, когда устроился работать звуковым редактором в компанию Hanna-Barbera Productions. Именно там Спирс и познакомился с Джо Руби, с которым они через некоторое время решили начать собственное дело. Вследствие их творческого дуэта и появился культовый "Скуби-Ду", который так полюбился многим зрителям. 

Пилотная серия этого мультсериала вышла в 1969 году. Главными персонажами в нем являются четверо подростков и говорящая собака Скуби. В каждой новой серии с этой компанией случались странные ситуации, из которых они должны были найти выход. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, умер один из создателей легендарного Скуби-Ду. 


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Источник: https://112.ua/kultura/umer-vtoroy-sozdatel-personazha-skubi-du-ken-spirs-556766.html
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