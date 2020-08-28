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Умер один из создателей легендарного Скуби-Ду

"Он никогда не прекращал писать и творить, даже в возрасте"

сегодня, 14:17
Автор:

Любовь Блажко

Умер известный мультипликатор, один из авторов любимого "Скуби-Ду". Джо Руби было 87 лет, он ушел из жизни по естественным причинам, потому как на протяжении многих лет имел проблемы со здоровьем, - рассказывает его представитель, пишет издание ukrinform.

Свой творческий путь автор начал в студии Walt Disney Productions. А в 1969 году он устроился работать в Hanna-Barbera Productions, где и познакомился с писателем Кеном Спирсом. 

Умер один из создателей легендарного Скуби-Ду

Умер один из создателей легендарного Скуби-Ду. Фото: pikabu.

Пилотная серия этого культового мультсериала, который сразу получил положительный отклик от зрителей, вышла в 1969 году. Главными персонажами в нем являются четверо подростков и говорящая собака Скуби. В каждой новой серии с этой компанией случались странные ситуации, из которых они должны были найти выход. 

Позже Джек Руби вместе с Кеном Спирсом создали собственную студию под названием Ruby-Spears Productions. Она представила миру не менее известный фильм "Элвин и бурундуки".

"Он никогда не прекращал писать и творить, даже в возрасте", - сказал его внук Бенджамин Руби.


Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американские кинокритики объявили бойкот новому фильму от Disney.


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