Фанаты «Игры в кальмара» атаковали номер жителя Кореи: что произошло

Южнокорейский сериала "Игра в кальмара" продолжает бить рекорды по просмотрам. Но стриминговой платформе Netflix придется изменить некоторые сцены в киноленте, конкретно те, где был "засвечен" реальный номер человека.

сериал "Игра в кальмара" (фото из открытых источников)

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, в сериале указали реальный номер жителя Кореи и тысячи фанатов начали обрывать ему телефон, чтобы попасть в игру и заработать денег. Мужчина рассказал, что ему в сутки поступает около 4 тысяч звонков, без учета текстовых сообщений. Сначала он думал, что это спам, но один из дозвонившихся рассказал ему, что происходит. Житель Кореи отметил, что большинство тех, кто хочет "попасть в игру" — дети. Но изменить номер телефона мужчина не может, потому что использует его в рабочих целях.

Когда эта история получила огласку к "пострадавшему" обратился лидер Национальной революционной партии Южной Кореи с предложением выкупить его номер за 100 миллионов вон (85 тысяч долларов).

Стриминговая платформа Netflix сейчас хочет изменить сцены, где "засветился" реальный номер телефона, чтобы жителя Кореи оставили в покое.

К слову, сериала "Игра в кальмара" наделал много шума с момента выхода, эта кинолента бьет рекорды по просмотрам в 90 странах. Сюжет рассказывает о людях, которые попали в тайный турнир, где идет борьба за жизнь и за главный приз — 45, 6 миллиардов вон.

Напомним, если не знаете, чем заняться осенним прохладным вечером, тогда представляем вам подборку увлекательных сериалов, которые выходят на экраны в октябре.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная шахматистка подала иск в суд на Netflix из-за сериала "Ход королевы".

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