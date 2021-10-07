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Фанаты «Игры в кальмара» атаковали номер жителя Кореи: что произошло

Стриминговый сервис Netflix будет вынужден изменить сцены в сериале «Игра в кальмара», потому что там «засветился» реальный номер человека

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Южнокорейский сериала "Игра в кальмара" продолжает бить рекорды по просмотрам. Но стриминговой платформе Netflix придется изменить некоторые сцены в киноленте, конкретно те, где был "засвечен" реальный номер человека.

Фанаты «Игры в кальмара» атаковали номер жителя Кореи: что произошло

сериал "Игра в кальмара" (фото из открытых источников)

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, в сериале указали реальный номер жителя Кореи и тысячи фанатов начали обрывать ему телефон, чтобы попасть в игру и заработать денег. Мужчина рассказал, что ему в сутки поступает около 4 тысяч звонков, без учета текстовых сообщений. Сначала он думал, что это спам, но один из дозвонившихся рассказал ему, что происходит. Житель Кореи отметил, что большинство тех, кто хочет "попасть в игру" — дети.  Но изменить номер телефона мужчина не может, потому что использует его в рабочих целях.

Когда эта история получила огласку к "пострадавшему" обратился лидер Национальной революционной партии Южной Кореи с предложением выкупить его номер за 100 миллионов вон (85 тысяч долларов). 

Стриминговая платформа Netflix сейчас хочет изменить сцены, где "засветился" реальный номер телефона, чтобы жителя Кореи оставили в покое. 

К слову, сериала "Игра в кальмара" наделал много шума с момента выхода, эта кинолента бьет рекорды по просмотрам в 90 странах. Сюжет рассказывает о людях, которые попали в тайный турнир, где идет борьба за жизнь и за главный приз — 45, 6 миллиардов вон. 

Напомним, если не знаете, чем заняться осенним прохладным вечером, тогда представляем вам подборку увлекательных сериалов, которые выходят на экраны в октябре.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная шахматистка подала иск в суд на Netflix из-за сериала "Ход королевы".


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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/netflix-edits-squid-game-phone-number-pranks-1235026814/
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