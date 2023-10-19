Невероятные теории, полностью изменяющие представления об известных фильмах

Фанатские теории о фильмах – это специфический вид теорий, которые создают фанаты фильмов или сериалов, чтобы высказать свои собственные идеи, предположения и интерпретации по сюжету, персонажам и вселенной фильма. Эти теории могут быть основаны как на фактах и информации, присутствующей в самом фильме, так и на выдумках, невнятных или скрытых деталях, которые могут остаться незамеченными в обычном просмотре. Портал "Комментарии" собрал некоторые из таких теорий по культовым постановкам.



Самые невероятные фанатские теории. Фото из открытых источников

ВАЛЛ-И убил всех других роботов на планете





По сюжету мультфильма "ВАЛЛ-И" люди покинули непригодную планету заваленную мусором и оставили роботов для ее очистки, однако через 700 лет остался только один исправный робот ВАЛЛ-И. Согласно одной из фанатских теорий, большая часть роботов стали грязными из-за пыли и не смогли заряжаться от солнечных батарей. ВАЛЛ-И вместо того, чтобы очистить "спящих" роботов просто разбирал их на части и таким образом уничтожал.

Машины в "Матрице" действительно хорошие, плохие — люди





Машины – хорошие парни в "Матрице". Машины пытались быть демократическими членами общества, но люди не разрешили и начали войну. Люди в попытке победить машины блокируют доступ к Солнцу и практически уничтожают планету. Однако машины переходят на ядерную энергию и побеждают в войне. Далее машины подключают людей к Матрице, чтобы оградить их от того ада, который был создан на Земле. Кроме того, машины в фильме помогают Нео победить агента Смита.

Билл не умер в конце фильма "Убить Билла 2"





Согласно фанатской теории Билл и Беатрикс знают, что техника смертельного удара при которой человеческое сердце взрывается после пяти шагов на самом деле ложь. Используя в конце фильма этот удар Беатрикс хотела сказать Биллу, чтобы тот подыграл, притворился мертвым и позволил забрать ее дочь. Как доказательство этому то, что имя Билла (Дэвид Керрадин) не было зачеркнуто во время титров, в противоположность тем персонажам, которых убила Беатрикс. Кроме того, в конце фильма "Убить Билла 2" Беатрикс лежит на полу в ванной и говорит "спасибо".

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