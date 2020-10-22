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Netflix назвал самые популярные фильмы этого лета

Netflix подвел итоги летнего квартала

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная стриминговая платформа Netflix, которая объявила о закрытии проекта "Блеск", подвела свои летние итоги и определила самые популярные фильмы. Такую информацию предоставило издание Variety.

Netflix назвал самые популярные фильмы этого лета

Netflix (Photo via Pexels)

Самым успешным оказался американский фильм "Бессмертная гвардия", где главную роль сыграла Шарлиз Терон. Его премьера состоялась на сервисе 10 июля 2020 года и за первые 4 недели боевик посмотрело 78 млн подписчиков. Он также попал в топ-10 самых успешных запусков в истории Netflix.

Второе место досталось супергеройскому фильму "Проект Сила", релиз которого состоялся 14 августа текущего года. В сюжете рассказывается о распространении нового вещества на рынке наркотиков, которое одаривает человека суперсилой. 

И тройку лидеров закрывает подростковый фильм "Будка поцелуев 2", который стартовал 24 июля и за четыре недели собрал 66 млн просмотров. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой сериал среди новинок 2020 года стал самым популярным на сервисе Netflix. За первые 28 дней его посмотрело 48 млн подписчиков компании.


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