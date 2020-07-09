kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.07.2020

BTC/USD

9392.05

ETH/USD

245.18

LTC/USD

45.22

НБУ 09.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Netflix решил закрыть популярный хоррор-сериал
commentss НОВОСТИ Все новости

Netflix решил закрыть популярный хоррор-сериал

Финальную часть сериала покажут в конце 2020 года

сегодня, 16:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Netflix решил закрыть популярный хоррор-сериал

Популярный стриминговый сервис Netflix решил закрыть подростковый телесериал-хоррор "Леденящие душу приключения Сабрины". Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что кинолента состоит из двух сезонов, которые поделены на четыре части. Финальные серии "Сабрины" выйдут в конце 2020 года. Эту информацию уже официально подтвердил исполнительный продюсер и шоураннер проекта Роберто Агирре-Сакаса. Он не стал называть причину закрытия сериала, отметил лишь, что ему невероятно повезло работать с такой командой. 

Шоураннер поблагодарил всех актеров, сценаристов, режиссеров и остальных людей, активно принимающих участие в создании телесериала.

Напомним, что первые 10 эпизодов хоррора "Леденящие душу приключения Сабрины" были выпущены на платформе Netflix 26 октября 2018 года. Сериал получил положительные отзывы критиков, которые высоко оценили работу исполнительницы главной роли Кирнан Шипки, а также авторский замысел, визуальные эффекты и режиссуру. Второй сезон сериала стартовал в январе 2020 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что "Перси Джексон" получит новую экранизацию в виде сериала.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!