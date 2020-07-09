Netflix решил закрыть популярный хоррор-сериал

Популярный стриминговый сервис Netflix решил закрыть подростковый телесериал-хоррор "Леденящие душу приключения Сабрины". Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что кинолента состоит из двух сезонов, которые поделены на четыре части. Финальные серии "Сабрины" выйдут в конце 2020 года. Эту информацию уже официально подтвердил исполнительный продюсер и шоураннер проекта Роберто Агирре-Сакаса. Он не стал называть причину закрытия сериала, отметил лишь, что ему невероятно повезло работать с такой командой.

Шоураннер поблагодарил всех актеров, сценаристов, режиссеров и остальных людей, активно принимающих участие в создании телесериала.

Напомним, что первые 10 эпизодов хоррора "Леденящие душу приключения Сабрины" были выпущены на платформе Netflix 26 октября 2018 года. Сериал получил положительные отзывы критиков, которые высоко оценили работу исполнительницы главной роли Кирнан Шипки, а также авторский замысел, визуальные эффекты и режиссуру. Второй сезон сериала стартовал в январе 2020 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что "Перси Джексон" получит новую экранизацию в виде сериала.

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