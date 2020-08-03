Netflix закрывает еще один популярный сериал

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Светлана Шкурупий
netflix.com
Популярный стриминговый сервис Netflix заявил, что пятый сезон испанской криминальной драмы "Бумажный дом" будет последним. Об этом говорится на официальной странице компании в социальной сети Twitter.
Представители сервиса не стали ничего объяснять, просто сделали пост, где кратно написано: "Ограбление подходит к концу. Часть пятая".
Согласно неофициальным источникам, последний сезон "Бумажного дома" должен выйти на экраны весной 2021 года. В центре сюжета криминальной драмы оказывается группа авантюристов, которыми руководит загадочный "Профессор". Его целью является ограбление Испанского монетного двора, чтобы не просто разбогатеть, а чтобы грабители стали печатать свои собственные деньги, а не воровать чужие.
Известно, что "Бумажный дом" вошел в список самым популярных неанглоязычных сериалов на сервисе Netflix. Криминальная драма по праву признана самым высокобюджетным, высокооплачиваемым и популярным сериалом испанского производства. Люди всего мира обожают сериал, и каждый сезон ждут с огромным нетерпением.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Netflix решил закрыть популярный хоррор-сериал.
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