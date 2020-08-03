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Netflix закрывает еще один популярный сериал

Этот сериал один из самых популярных на Netflix

сегодня, 16:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Netflix закрывает еще один популярный сериал

netflix.com

Популярный стриминговый сервис Netflix заявил, что пятый сезон испанской криминальной драмы "Бумажный дом" будет последним. Об этом говорится на официальной странице компании в социальной сети Twitter.

Представители сервиса не стали ничего объяснять, просто сделали пост, где кратно написано: "Ограбление подходит к концу. Часть пятая".

Согласно неофициальным источникам, последний сезон "Бумажного дома" должен выйти на экраны весной 2021 года. В центре сюжета криминальной драмы оказывается группа авантюристов, которыми руководит загадочный "Профессор". Его целью является ограбление Испанского монетного двора, чтобы не просто разбогатеть, а чтобы грабители стали печатать свои собственные деньги, а не воровать чужие.

Известно, что "Бумажный дом" вошел в список самым популярных неанглоязычных сериалов на сервисе Netflix. Криминальная драма по праву признана самым высокобюджетным, высокооплачиваемым и популярным сериалом испанского производства. Люди всего мира обожают сериал, и каждый сезон ждут с огромным нетерпением.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, Netflix решил закрыть популярный хоррор-сериал.


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