Netflix закрывает еще один популярный сериал

netflix.com

Популярный стриминговый сервис Netflix заявил, что пятый сезон испанской криминальной драмы "Бумажный дом" будет последним. Об этом говорится на официальной странице компании в социальной сети Twitter.

Представители сервиса не стали ничего объяснять, просто сделали пост, где кратно написано: "Ограбление подходит к концу. Часть пятая".

Согласно неофициальным источникам, последний сезон "Бумажного дома" должен выйти на экраны весной 2021 года. В центре сюжета криминальной драмы оказывается группа авантюристов, которыми руководит загадочный "Профессор". Его целью является ограбление Испанского монетного двора, чтобы не просто разбогатеть, а чтобы грабители стали печатать свои собственные деньги, а не воровать чужие.

Известно, что "Бумажный дом" вошел в список самым популярных неанглоязычных сериалов на сервисе Netflix. Криминальная драма по праву признана самым высокобюджетным, высокооплачиваемым и популярным сериалом испанского производства. Люди всего мира обожают сериал, и каждый сезон ждут с огромным нетерпением.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, Netflix решил закрыть популярный хоррор-сериал.

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