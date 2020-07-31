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Netflix снимает первый фильм в Украине

В главной роли - Жан-Клод ван Дамм

сегодня, 17:07
Автор:

Владимир Лавский
Netflix снимает первый фильм в Украине

Стриминговий сервис Netflix снимает в Украине фильм. Об этом в телеграме сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Фильм будет называться "Последний наемник". Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне. Большинство съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже.

Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.

Съемками заниматься международная кинокомпания Apple Tree и отечественные Star Media.

Ранее "Комментарии" сообщали, стриминговая платформа Netflix объявила, что в ближайшее время сервис возьмется за спин-офф сериала об воине, уничтожавших магических тварей. "Все узнают историю за 1 200 лет до жизни Геральта из Ривии. В этот час мир монстров, людей и эльфов слился в один. Именно тогда и появился первый ведьмак" - сообщает компания. 

По данным источника, название нового проекта: Ведьмак: первая кровь. Новый сериал будет состоять из шести эпизодов. Режиссером проекта станет Лоррен Хиссрич, работавшая над оригинальным сериалом. Скорее всего, оригинального Геральта из Ривии в данной части не будет. 



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