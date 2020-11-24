Netflix назвал самый популярный мини-сериал 2020 года

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Светлана Шкурупий
Популярный стриминговый сервис Netflix, который недавно объявил о закрытии подросткового хоррор-сериала, рассказал, какая кинолента стала самой популярной в 2020 году.
фото: Netflix
Согласно данным компании, рекорды по просмотрам бьет драматический мини-сериал "Ход королевы", премьера которого состоялась 23 октября. За 28 дней его увидело 62 млн зрителей. Кинолента обошла даже триллер "Рэтчед", который лидировал в начале октября этого года.
На успех сериала отреагировал и его создатель Скотт Фрэнк. Шоураннер признался, что никто не ожидал, что "Ход королевы" настолько понравится зрителям и получит такие высокие показатели. Скотт добавил, что сериал покорил зрителей в 92 странах мира и это невероятный рекорд.
Отметим, что сюжет драматической киноленты "Ход королевы" закручивается вокруг талантливой девочки Бет, которая попадает в сиротский приют. Там она открывает у себя дар и любовь к шахматам, и в то же время пристрастие к транквилизаторам.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что "Король ужасов" Стивен Кинг назвал сериал 2020 года, который ему понравился больше всего.
A record-setting 62 million households chose to watch The Queen’s Gambit in its first 28 days, making it Netflix's biggest scripted limited series to date. pic.twitter.com/TVC3p4i5Bv— Netflix (@netflix) November 23, 2020
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