Netflix назвал самый популярный мини-сериал 2020 года

Популярный стриминговый сервис Netflix, который недавно объявил о закрытии подросткового хоррор-сериала, рассказал, какая кинолента стала самой популярной в 2020 году.

фото: Netflix

Согласно данным компании, рекорды по просмотрам бьет драматический мини-сериал "Ход королевы", премьера которого состоялась 23 октября. За 28 дней его увидело 62 млн зрителей. Кинолента обошла даже триллер "Рэтчед", который лидировал в начале октября этого года.

На успех сериала отреагировал и его создатель Скотт Фрэнк. Шоураннер признался, что никто не ожидал, что "Ход королевы" настолько понравится зрителям и получит такие высокие показатели. Скотт добавил, что сериал покорил зрителей в 92 странах мира и это невероятный рекорд.

Отметим, что сюжет драматической киноленты "Ход королевы" закручивается вокруг талантливой девочки Бет, которая попадает в сиротский приют. Там она открывает у себя дар и любовь к шахматам, и в то же время пристрастие к транквилизаторам.

