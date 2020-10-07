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Финала не будет: Netflix закрывает один из своих сериалов

Премьера сериала состоялась в 2017 году

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярный стриминговый сервис Netflix, который недавно опубликовал первый трейлер своей новой рождественской комедии, заявил, что закрывает комедийно-драматический сериал "Блеск" без финального сезона. Такую информацию предоставило издание The Hollywood Reporter.

Финала не будет: Netflix закрывает один из своих сериалов

Сериал "Блеск"

Инсайдер сообщает, что представители Netflix решили не снимать четвертый сезон киноленты, несмотря на то, что его съемки стартовали еще в феврале. Однако, через пандемию коронавирусной инфекции, проект пришлось остановить. И несмотря на ослабления карантина, которые позволяют киностудиям продолжать работу над фильмами, соблюдая при этом ряд норм и правил, Netflix отказался работать над последним сезоном "Блеска". Так что зрители останутся без финала киноленты.

Такое решение было принято в связи с Covid-19, потому что сюжет киноленты рассказывает о женской лиге рестлинга, а значит во время съемок задействовано большое количество людей и героям придется тесно взаимодействовать. И все это серьезно усложняет работу.

Напомним, что "Блеск" вышел на экраны в 2017 году и был неоднократно номинирован на премии "Золотой глобус" и "Эмми".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Netflix закрывает популярный испанский сериал "Бумажный дом".


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