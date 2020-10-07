Финала не будет: Netflix закрывает один из своих сериалов

Популярный стриминговый сервис Netflix, который недавно опубликовал первый трейлер своей новой рождественской комедии, заявил, что закрывает комедийно-драматический сериал "Блеск" без финального сезона. Такую информацию предоставило издание The Hollywood Reporter.

Сериал "Блеск"

Инсайдер сообщает, что представители Netflix решили не снимать четвертый сезон киноленты, несмотря на то, что его съемки стартовали еще в феврале. Однако, через пандемию коронавирусной инфекции, проект пришлось остановить. И несмотря на ослабления карантина, которые позволяют киностудиям продолжать работу над фильмами, соблюдая при этом ряд норм и правил, Netflix отказался работать над последним сезоном "Блеска". Так что зрители останутся без финала киноленты.

Такое решение было принято в связи с Covid-19, потому что сюжет киноленты рассказывает о женской лиге рестлинга, а значит во время съемок задействовано большое количество людей и героям придется тесно взаимодействовать. И все это серьезно усложняет работу.

Напомним, что "Блеск" вышел на экраны в 2017 году и был неоднократно номинирован на премии "Золотой глобус" и "Эмми".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Netflix закрывает популярный испанский сериал "Бумажный дом".

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