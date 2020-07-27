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Netflix анонсировал новый сериал про Ведьмака

В спин-оффе будет шесть серий

сегодня, 18:19
Автор:

Владимир Лавский
Netflix анонсировал новый сериал про Ведьмака

Стриминговая платформа Netflix объявила, что в ближайшее время сервис возьмется за спин-офф сериала об воине, уничтожавших магических тварей. Об этом сообщает официальный твиттер проекта. 

"Все узнают историю за 1 200 лет до жизни Геральта из Ривии. В этот час мир монстров, людей и эльфов слился в один. Именно тогда и появился первый ведьмак" - сообщает компания. 

По данным источника, название нового проекта: Ведьмак: первая кровь. Новый сериал будет состоять из шести эпизодов. Режиссером проекта станет Лоррен Хиссрич, работавшая над оригинальным сериалом. Скорее всего, оригинального Геральта из Ривии в данной части не будет. 

Ранее "Комментарии" сообщали о десятке самых популярных фильмов NetflixНа первом месте боевик "Эвакуация", который суммарно на платформе посмотрели 99 миллионов пользователей. Это история наемника Тайлера Рейке, который получил задание спасти подростка, сына известного наркобарона. В главной роли - Крис Хэмсворд. В тройке лучших также оказались "Птичий короб" (89 миллионов просмотров) и "Правосудие Спенсера" (83 миллиона просмотров). "Птичий короб" - хоррор 2018 года, снятый по одноименной книге Джоша Малермана. Основная линия сюжета - путешествие матери-одиночки (Сандры Баллок) вместе с маленькими детьми во имя спасения от массового психоза.



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