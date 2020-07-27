Netflix анонсировал новый сериал про Ведьмака

Стриминговая платформа Netflix объявила, что в ближайшее время сервис возьмется за спин-офф сериала об воине, уничтожавших магических тварей. Об этом сообщает официальный твиттер проекта.

"Все узнают историю за 1 200 лет до жизни Геральта из Ривии. В этот час мир монстров, людей и эльфов слился в один. Именно тогда и появился первый ведьмак" - сообщает компания.

По данным источника, название нового проекта: Ведьмак: первая кровь. Новый сериал будет состоять из шести эпизодов. Режиссером проекта станет Лоррен Хиссрич, работавшая над оригинальным сериалом. Скорее всего, оригинального Геральта из Ривии в данной части не будет.

Ранее "Комментарии" сообщали о десятке самых популярных фильмов Netflix. На первом месте боевик "Эвакуация", который суммарно на платформе посмотрели 99 миллионов пользователей. Это история наемника Тайлера Рейке, который получил задание спасти подростка, сына известного наркобарона. В главной роли - Крис Хэмсворд. В тройке лучших также оказались "Птичий короб" (89 миллионов просмотров) и "Правосудие Спенсера" (83 миллиона просмотров). "Птичий короб" - хоррор 2018 года, снятый по одноименной книге Джоша Малермана. Основная линия сюжета - путешествие матери-одиночки (Сандры Баллок) вместе с маленькими детьми во имя спасения от массового психоза.





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