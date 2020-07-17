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Netflix назвал свою десятку самых популярных фильмов (ВИДЕО)

В тройке лучших не оказалось "Ирландца" Мартина Скорзесе

сегодня, 20:14
Автор:

Владимир Лавский
Netflix назвал свою десятку самых популярных фильмов (ВИДЕО)

Стриминговый сервис Netflix выбрал десять самых популярных фильмов собственного производства. Об этом сообщает Bloomberg. 

На первом месте боевик "Эвакуация", который суммарно на платформе посмотрели 99 миллионов пользователей. Это история наемника Тайлера Рейке, который получил задание спасти подростка, сына известного наркобарона. В главной роли - Крис Хэмсворд. 


В тройке лучших также оказались "Птичий короб" (89 миллионов просмотров) и "Правосудие Спенсера" (83 миллиона просмотров). "Птичий короб" - хоррор 2018 года, снятый по одноименной книге Джоша Малермана. Основная линия сюжета - путешествие матери-одиночки (Сандры Баллок) вместе с маленькими детьми во имя спасения от массового психоза.


"Правосудие Спенсера" - комедийный боевик 2020 года о странствиях бывшего полицейского Спенсера (Марка Уолберга), который после тюремного срока ищет справедливости в этом мире.

Далее фильмы расположились следующим образом: "Призрачная шестерка", "Загадочное убийство", "Ирландец", "Тройная граница", "Не та девушка",  "Платформа" и "Чудесное свидание".

Ранее "Комментарии" публиковали пять самых крутых фильмов Ларса фон Триера. 




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