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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Не оторвешься: топ фильмов для выходных
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Не оторвешься: топ фильмов для выходных

Для тех, кто еще не решил, чем будет заниматься в выходные дни

сегодня, 21:27
Автор:

Елизавета Черных

Все еще не знаете, чем занять себя на выходных? Издание "Комментарии" подготовило топ интересных фильмов 2020 года для времяпровождения на любой вкус. 

Не оторвешься: топ фильмов для выходных

Фото: ТвоеКино

"Хищные птицы"

Американский фильм для любителей историй про супергероев. В центре сюжета клоунесса Харли Куинн, которая после разлуки со своим возлюбленным Джокером собирает собственную команду супергероинь. Девушек ожидает по-настоящему захватывающее приключение в борьбе со злодеем Черной Маской. 


"Час истины"

Напряженный триллер, который рассказывает историю о пропавшей девочке. У супружеской пары, которая останавливается отдохнуть в кемпинге, бесследно исчезает дочь. Службы не в силах помочь родителям, однако, они готовы сделать все, чтобы найти пропавшего ребенка. 


"Ночная жизнь"

Комедийный фильм о молодом бармене Мило. Мужчина ведет беззаботную жизнь, знакомясь с разными девушками. Бармен вместе со своим другом решить открыть собственный клуб, чтобы перестать работать по найму на богачей. С этого момента у парней начинаются веселые приключение, за которыми будет очень интересно понаблюдать зрителям. 


"Дожить до утра"

Захватывающий боевик, который рассказывает историю доктора Фрэнка. Он только потерял свою лицензию, как тут в его дом врываются неизвестные. В ходе перестрелки один из налетчиков получает серьезное ранение. Фрэнк вынужден спасать жизнь преступника, иначе всей семье грозит ужасная смерть. Кто же из них доживет до утра?


Ранее "Комментарии" рассказывали о лучших фильмах о путешествиях. 


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