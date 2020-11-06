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Лучшие фильмы о путешествиях, которые помогут отвлечься на карантине

Зачастую именно фильмы и сериалы вдохновляют людей на путешествия, потому что им хочется собственными глазами увидеть нечто подобное

сегодня, 15:28
Автор:

Любовь Блажко

С наступлением карантина многим из нас не хватает путешествий. Но исправить ситуацию можно, ведь на помощь придут талантливые режиссеры, которые отправят нас в незабываемое путешествие с помощью своих фильмов.

Лучшие фильмы о путешествиях, которые помогут отвлечься на карантине

Лучшие фильмы о путешествиях. Фото: unsplash

Популярная украинская певица Джамала поделилась подборкой любимых кинолент о путешествиях. Так давайте же быстрее узнаем, какие работы оказались в ее списке.

Фильм "Эмили в Париже" стал очень популярным, потому что смог передать зрителям невероятную атмосферу и легкий, но интересный сюжет. Главная героиня решается переехать во Францию, где ее ожидает множество сюрпризов.


А вот картина "Талантливый мистер Рипли" познакомит зрителя с загадочной Италией. Главный герой умеет только входить в доверие к людям, а также виртуозно играть на рояле. Но однажды ему поручают выполнить важное задание, которое окажется для него настоящим испытанием.


"Королевский гамбит" рассказывает историю о девочке по имени Бет, которая оказалась в детском приюте, потому что ее мама погибла в страшной аварии. Вскоре у нее появляются два самых больших увлечения – шахматы и транквилизаторы. Стоит отметить, что именно эту работу Стивенг Кинг назвал лучшей в 2020.


Фильм под названием "Дьявол всегда здесь" изображает межвоенный период, когда Вторая Мировая только закончилась, а Вьетнамская война еще не началась. В центре событий окажутся жители штата Огайо, которые по-своему переживают последствия травм и разгара преступности.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, фильмы, которые можно пересматривать снова и снова. 


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Источник: https://lifestyle.24tv.ua/ru/luchshie-filmy-serialy-o-puteshestvijah-novosti-ukrainy-i-mira_n1452243
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