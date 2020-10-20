Назван самый страшный фильм для просмотра

Журнал Forbes вместе с аналитиками broadbandchoices провели опрос, чтобы узнать самый страшный фильм в истории человечества. По результатам полученных данных им стал хоррор "Синистер", сообщает официальный сайт журнала.

Всего в рейтинге принимали участие 50 лучших фильмов по оценкам пользователей на площадках IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. Оценкой "страха" служили исследования реакции людей на просмотр разных картин и определение частоты сердцебиения на пиковых моментах.

Во время просмотра "Синистера" пульс у большинства людей резко подскакивал на частоту 86 ударов в минуту, хотя обычно держался в районе 65. На втором месте оказался "Астрал", а тройку так называемых призеров закрыл триллер "Заклятие".

"Синистер" — фильм режиссера Скотта Дерриксона, который вышел в прокат в октябре 2012 года. Главную роль в картине сыграл Итан Хоук.

Сюжет хоррора: писатель находит для своей семьи новое жилье, где ранее было совершено зверское убийство. Расследование продолжается, но сам писатель понимает, что в доме творится что-то невероятное. И это только начало картины.

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