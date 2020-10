Идеально в пасмурный день: ТОП-10 осенних фильмов

Когда за окном не переставая льет осенний дождь и совсем нет желания идти куда-то, самое время укутаться в теплый плед и посмотреть душевные фильмы об осени. А чтобы максимально упростить задачу, мы подготовили список таких фильмов, которые помогут вдохновиться этим загадочным временем года и зарядиться хорошим настроением. Об этом пишет издание lux.

В этой подборке можно найти кинокартины, режиссеры которых творили под влиянием осени. Именно поэтому на первом месте оказался фильм "Осенний марафон" 1979 года. В нем рассказывается о том, что такое выбор в нашей жизни и как не ошибиться, когда снова придет время принять очередное решение.

На втором месте оказалась лента под названием "Сентябрь", которая была выпущена в 1987 году. В ней рассказывается о героине, которая не может найти общий язык со своей матерью.

Вслед за ним идет романтический фильм "Осень в Нью-Йорке", который был снят в 2000 году. Режиссер показал, как меняются взаимоотношения двух людей через призму осенней погоды.

"Осенний марафон", 1979;

"Сентябрь" ( "September"), 1987;

"Осень в Нью-Йорке" ("Autumn In New York"), 2000;

"Красный круг" ("Le Cercle Rouge"), 1970;

"Ностальгия" ("Nostalghia"), 1983;

"Мужчина и женщина" ("Un homme et une femme"), 1966;

"Полеты во сне и наяву", 1982;

"Три дня Кондора" ("Three Days of the Condor"), 1975;

"Из жизни отдыхающих", 1980;

"Ханна и ее сестры" ("Hannah and Her Sisters"), 1986.

