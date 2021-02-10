Стало известно, какой эпизод стал наиболее рейтинговым на просторах американской компании Netflix — самой популярной оказалась финальная серия сериала "Ход королевы". Об этом сообщает "Лента.ру".

Назван самый рейтинговый эпизод сериала в истории Netflix - фото из открытых источников

Сообщается, что рейтинг этой серии на знаменитом стриминговом сервисе составил 9,4 балла. Также известно, что в тройку лидеров рейтинга вошла и вторая серия данного сериала. На втором месте оказался последний эпизод проекта "Я никогда не...", который оценили в 8,9 баллов.

В конце прошлого года также сообщалось, что проект "Ход королевы" оказался и наиболее популярным мини-сериалом на просторах Netflix, а еще и стал самым просматриваемым за всю историю существования сервиса. Согласно официальным данным, в течении первых 28-и дней после публикации, "Ход королевы" посмотрели более 60 миллионов пользователей.

Напомним, что в конце октября на популярной стриминговой платформе Netflix вышел драматический мини-сериал "Ход королевы", который сразу же покорил зрителей своим сюжетом, декорациями и игрой актеров. Он рассказывает историю сироты Бет Хармон, которая является шахматным вундеркиндом. Она стремится достичь небывалых высот в этом деле, однако на нее пути встречается множество преград, как борьба с наркотической и алкогольной зависимостью, а также психологическими проблемами.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что растущая популярность шахмат, подстегнутая успехом сериала Netflix "Ход королевы", теперь переходит из обычной игры на веб-сайты и потоковые сервисы. Эта тенденция стала заметной и благодаря пандемии коронавируса, когда люди вынуждены находиться дома в изоляции.

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