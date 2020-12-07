«Ход королевы»: пять фактов о самом популярном сериале

В конце октября на популярной стриминговой платформе Netflix вышел драматический мини-сериал "Ход королевы", который сразу же покорил зрителей своим сюжетом, декорациями и игрой актеров. Представляем подборку интересных фактов об одном из самых нашумевших сериалов 2020 года.

сериал "Ход королевы" (фото из открытых источников)

Консультантами сериала выступили известные шахматисты

Создатели сериала воспользовались консультацией Гарри Каспарова, которого признают, как величайшего шахматиста в истории. А разрабатывать партии для кинокартины помогал ему тренер по шахматам Брюс Пандольфини.

Сыграть в сериале предлагали украинскому шахматисту

Василия Боргова, которого всячески пытается победить главная героиня Элизабет Хармон, предлагали сыграть украинскому шахматисту, гроссмейстеру Василию Иванчуку. Но несмотря на его желание и интерес, роль ему так и не досталась.

Седативные препараты не служат допингом в шахматной игре

Согласно сюжету, главная героиня попадает в детский приют, где воспитанникам дают транквилизаторы, и это действительно исторический факт. Но, то, что эти препараты служат допингом для игры в шахматы — неправда.

Прототипа главной героины сериала не существует в реальности

На протяжение сериала вы можете слышать имена разных известных шахматистов (Капабланка, Алехин, Морфи) и эти люди действительно существовали в реальной жизни. А вот исторического прототипа главной героини на самом деле нет, потому что в 60-е годы женщины не могли принимать участие в шахматных турнирах наравне с мужчинами.

Все шахматные партии настоящие

Все партии, которые зрители видят в сериале, настоящие. Некоторые были придуманы специально для съемок, а некоторые повторяют реально сыгранные исторические партии. Это касается и визуализации, которую главная героиня видит на потолке якобы в своем воображении. И это сильно осложняло задачу актерам, ведь некоторые из них ни разу до съемок не играли в шахматы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный писатель Стивен Кинг признался, что сериал "Ход королевы" невероятно захватывающим.

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