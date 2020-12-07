kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.12.2020

BTC/USD

19230.20

ETH/USD

594.48

LTC/USD

83.06

НБУ 07.12.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы «Ход королевы»: пять фактов о самом популярном сериале
commentss НОВОСТИ Все новости

«Ход королевы»: пять фактов о самом популярном сериале

«Ход королевы» продолжает бить рекорды по просмотрам

сегодня, 12:40
Автор:

Светлана Шкурупий

В конце октября на популярной стриминговой платформе Netflix вышел драматический мини-сериал "Ход королевы", который сразу же покорил зрителей своим сюжетом, декорациями и игрой актеров. Представляем подборку интересных фактов об одном из самых нашумевших сериалов 2020 года.

«Ход королевы»: пять фактов о самом популярном сериале

сериал "Ход королевы" (фото из открытых источников)

Консультантами сериала выступили известные шахматисты

Создатели сериала воспользовались консультацией Гарри Каспарова, которого признают, как величайшего шахматиста в истории. А разрабатывать партии для кинокартины помогал ему тренер по шахматам Брюс Пандольфини. 

Сыграть в сериале предлагали украинскому шахматисту

Василия Боргова, которого всячески пытается победить главная героиня Элизабет Хармон, предлагали сыграть украинскому шахматисту, гроссмейстеру Василию Иванчуку. Но несмотря на его желание и интерес, роль ему так и не досталась. 

Седативные препараты не служат допингом в шахматной игре

Согласно сюжету, главная героиня попадает в детский приют, где воспитанникам дают транквилизаторы, и это действительно исторический факт. Но, то, что эти препараты служат допингом для игры в шахматы — неправда. 

Прототипа главной героины сериала не существует в реальности

На протяжение сериала вы можете слышать имена разных известных шахматистов (Капабланка, Алехин, Морфи) и эти люди действительно существовали в реальной жизни. А вот исторического прототипа главной героини на самом деле нет, потому что в 60-е годы женщины не могли принимать участие в шахматных турнирах наравне с мужчинами. 

Все шахматные партии настоящие

Все партии, которые зрители видят в сериале, настоящие. Некоторые были придуманы специально для съемок, а некоторые повторяют реально сыгранные исторические партии.  Это касается и визуализации, которую главная героиня видит на потолке якобы в своем воображении. И это сильно осложняло задачу актерам, ведь некоторые из них ни разу до съемок не играли в шахматы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный писатель Стивен Кинг признался, что сериал "Ход королевы" невероятно захватывающим.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://robb.report/stil-zhizni/42425-8-interesnyh-faktov-o-mini-seriale-the-queens-gambit/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ