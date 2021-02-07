Назван фильм, возглавивший американский прокат



















Текущий год радует зрителей увлекательными фильмами, одним из них стал криминальный триллер "Дьявол в деталях" (или "Мелочи"), в главной роли с Джаредом Лето и Дензел Вашингтоном.

фильм Дьявол в деталях (фото из открытых источников)

Согласно данным веб-сайта Box Office Mojo, постоянно отслеживающего кассовые сборы от кинопроката, этот фильм по итогам прошлого уикенда стал лидером американского проката. Кинокартина заработала около 5 млн долларов на домашних экранах в свои премьерные выходные.

Известно, что сюжет фильма переносит зрителей в 1990 год. Помощника шерифа округа Керн Джо Дикона, которого играет Дензел Вашингтон, отправляют в командировку в Лос-Анджелес, где его втягивают в поиски серийного убийцы, держащего в страхе весь город. Компанию в этом непростом расследовании ему составляет молодой и талантливый детектив Бакстер (Рами Малек). Но удастся ли им раскрыть дело?

Отметим, что релиз криминального триллера состоялся в США 29 января 2021 года компанией Warner Bros. Pictures.

В кинокартине также снялись Джаред Лето (вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars), София Васильева (сериал "Люцифер"), Терри Кинни ("Игра их жизни", "Побег"), Крис Бауэр (сериал "Настоящая кровь") и другие.

Напомним, в сети появился фильм, запрещенный Елизаветой II к показу 50 лет назад. Он был создан телекомпанией Би-би-си в 1969 году и называется "Королевская семья". Однако непонятным образом кинолента появилась на платформе YouTube. Впоследствии ее удалили, но отдельные сцены успели разлететься по просторам интернета.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что фильм "Матрица" может выйти в виде сериала: стало известно, когда и почему.

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