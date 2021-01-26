Фильм «Матрица» может выйти в виде сериала: когда и почему

Фильм "Матрица" могут переснять в виде сериала. Скорее всего, продукт станут продвигать на стриминговом сервисе HBO Max. Такие новости сообщает специализированное издание Giant Freakin Robot ссылаясь на собственные инсайдерские источники.

Сыграет ли в сериале "Матрица" Киану Ривз, неизвестно. Кадр из фильма

Никаких официальных подтверждений от студии, а тем более — сестер Вачовски, которые являются авторами оригинальной "Матрицы", пока не поступало. Впрочем, инсайдеры уверены: Warner Bros. попытается возродить глобальный фанатский интерес к кинофраншизе. Такой ход может быть весьма вероятным из-за того, что на 2021 год запланирован выход четвертого фильма из серии "Матрица".

Пока неизвестно, будет ли это обновленная история о приключениях Нео или зрителям расскажут о новых персонажей. В любом случае тематика киберпанка снова понемногу завоевывает общественный интерес на медиапространстве. Поэтому "Матрица" в виде сериала может очень даже "зайти" массовому зрителю.

Вероятную премьеру от HBO Max уже успели сравнить с проектами студии Disney, которая занимается созданием сериалов по мотивам киновселенных "Звездных войн" и "Мстителей".

Напомним, несколько ранее "Комментарии" сообщали, что все та же студия HBO имеет в планах съемки сериала по мотивам "Гарри Поттера". Отмечается, что сейчас вроде как начался поиск актеров, которые будут играть главные роли, но любая другая дополнительная информация отсутствует. Автор книг о юном волшебнике Джоан Роулинг тоже пока никак не прокомментировала подобные слухи.

Также на портале можно узнать, какой из своих самых популярных сериалов продлил на второй сезон американская стриминговая платформа Netflix.

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