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Любовь Блажко
Работа "Наследие лжи" признана лучшим художественным фильмом на кинофестивале MiraBan UK Film Awards. Об этом пишет издание chasdiy.
Над созданием триллера совместно работали Украина, Великобритания, Польша, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки. Большинство сцен снималось в Киеве, поскольку киевская архитектура просто идеально подходит для шпионских сюжетов, делится автор сценария Эд Бол.
Фильм украинского производства получил престижную награду в Лондоне. Фото: unsplash.
Боевик создавался при поддержке Государственного агентства по вопросам кино и вышел на экраны 6 августа. Главные роли в нем исполнили Скотт Эдкинс (снимался в "Неоспоримый", "Люди Икс: Росомаха", "Доктор Стрэндж") и украинская актриса Анна Буткевич.
По сюжету фильма Мартин Бакстер, бывший оперативник МИ6, снова должен стать шпионом. Молодая украинская журналистка Саша Степаненко просит его помочь узнать всю правду о секретных операциях международных спецслужб.
В триллере можно увидеть центральный киевский вокзал, библиотеку Вернадского, аэропорт "Борисполь", кладбище старых автобусов, Родину-мать и даже Лукьяновскую тюрьму.
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