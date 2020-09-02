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Фильм украинского производства получил престижную награду в Лондоне

Вышел в прокат 6 августа

сегодня, 16:37
Автор:

Любовь Блажко

Работа "Наследие лжи" признана лучшим художественным фильмом на кинофестивале MiraBan UK Film Awards. Об этом пишет издание chasdiy.

Над созданием триллера совместно работали Украина, Великобритания, Польша, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки. Большинство сцен снималось в Киеве, поскольку киевская архитектура просто идеально подходит для шпионских сюжетов, делится автор сценария Эд Бол.

Фильм украинского производства получил престижную награду в Лондоне

Фильм украинского производства получил престижную награду в Лондоне. Фото: unsplash.

Боевик создавался при поддержке Государственного агентства по вопросам кино и вышел на экраны 6 августа. Главные роли в нем исполнили Скотт Эдкинс (снимался в "Неоспоримый", "Люди Икс: Росомаха", "Доктор Стрэндж") и украинская актриса Анна Буткевич.

По сюжету фильма Мартин Бакстер, бывший оперативник МИ6, снова должен стать шпионом. Молодая украинская журналистка Саша Степаненко просит его помочь узнать всю правду о секретных операциях международных спецслужб.

В триллере можно увидеть центральный киевский вокзал, библиотеку Вернадского, аэропорт "Борисполь", кладбище старых автобусов, Родину-мать и даже Лукьяновскую тюрьму. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский хоррор поборется за престижную награду.


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