Минни Маус меняет свое культовое красное платье на новый образ (ФОТО)

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Карина Ожерельева
Впервые в своей почти столетней жизни Минни Маус прибавит в свой гардероб брючный костюм. И это будут не просто старые брюки, а культовый силуэт от британского модельера Стелла Маккартни. Об этом сообщает CNN.
Новый образ Минни Маус - фото из открытых источников
Несмотря на то, что в Интернете рано появилась информация о новой одежде Минни, ее полное преобразование будет представлено в марте, чтобы отметить две разные даты: Международный женский день и 30-летие Парижского Диснейленда. В заявлении для прессы о проекте говорится, что Маккартни была выбрана для создания образа из-за "его наследия женского лидерства", а также его приверженности устойчивости.
Стиль Минни – это изготовленный на заказ голубой смокинг с черным горошек и подходящим бантом – объяснила Маккартни. Она надеется, что новый внешний вид сделает Минни символом прогресса и расширения возможностей для нового поколения.
Минни бросает свое знаменитое красное платье после новости о том, что зеленая M&M заменила свои белые сапоги удобными кроссовками. И хотя вымышленный женский персонаж, наконец-то получающий новую одежду, может не казаться темой, вызывающей разногласия (с годами образ Микки получил чуть больше гибкости), объявления о новом образе Минни встретили неоднозначные отзывы, включая критику.
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