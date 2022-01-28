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Минни Маус меняет свое культовое красное платье на новый образ (ФОТО)

Образ Минни вызвал неоднозначные реакции

сегодня, 10:23
Автор:

Карина Ожерельева
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Впервые в своей почти столетней жизни Минни Маус прибавит в свой гардероб брючный костюм. И это будут не просто старые брюки, а культовый силуэт от британского модельера Стелла Маккартни. Об этом сообщает CNN.

Минни Маус меняет свое культовое красное платье на новый образ (ФОТО)

Новый образ Минни Маус - фото из открытых источников

Несмотря на то, что в Интернете рано появилась информация о новой одежде Минни, ее полное преобразование будет представлено в марте, чтобы отметить две разные даты: Международный женский день и 30-летие Парижского Диснейленда. В заявлении для прессы о проекте говорится, что Маккартни была выбрана для создания образа из-за "его наследия женского лидерства", а также его приверженности устойчивости.

"Минни всегда занимала особое место в моем сердце. Мы разделяем одни и те же ценности, и что мне нравится в Минне, так это то, что она олицетворяет счастье, самовыражение, аутентичность... плюс у нее такой замечательный стиль", — сказала Маккартни в пресс-видео, опубликованном CNN.

Стиль Минни – это изготовленный на заказ голубой смокинг с черным горошек и подходящим бантом – объяснила Маккартни. Она надеется, что новый внешний вид сделает Минни символом прогресса и расширения возможностей для нового поколения.

Минни бросает свое знаменитое красное платье после новости о том, что зеленая M&M заменила свои белые сапоги удобными кроссовками. И хотя вымышленный женский персонаж, наконец-то получающий новую одежду, может не казаться темой, вызывающей разногласия (с годами образ Микки получил чуть больше гибкости), объявления о новом образе Минни встретили неоднозначные отзывы, включая критику.

Однако пользователи Интернета отметили, что Минни не в первый раз отказывается от своей одежды. В 2019 году компания Disney Cruise Line представила капитана Минни в красно-белой морской форме с брюками – как вдохновляющего наряда для молодых девушек, так и, вероятно, практичной одежды для отдыха в море.
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Источник: https://edition.cnn.com/style/article/minnie-mouse-stella-mccartney-pantsuit/index.html
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