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Маколей Калкин отреагировал на предложение вырезать Дональда Трампа из фильма «Один дома 2»

Подробностями съемки Дональда Трампа в фильме «Один дома 2» поделился и режиссер Крис Коламбус

сегодня, 12:27
Автор:

Татьяна Веремеева

Пока президент Дональд Трамп готовится к своему уходу из Белого дома, поклонники фильма "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" хотят, чтобы он навсегда вышел из фильма, и звезда кинокартины Маколей Калкин, похоже, поддерживает эту идею. Об этом пишет CNN.

Маколей Калкин отреагировал на предложение вырезать Дональда Трампа из фильма «Один дома 2»

Дональд Трамп в фильме "Один дома 2"

Калкин играл Кевина МакКалистера, который отделился от своей семьи и оказался в Нью-Йорке. В какой-то момент Кевин пересекается с Дональдом Трампом в отеле "Плаза". Он спрашивает Трампа, как пройти в вестибюль отеля, и Трамп отвечает, небрежно указывая ему в нужном направлении.

Некоторые поклонники фильма хотят удалить Трампа из этой сцены и один из пользователей Twitter сделал это – он опубликовал свою версию сцены в отеле "Плаза", и в этот раз Кевин разговаривает с немой, невидимой фигурой вместо Трампа. Актер ответил на отредактированное видео одним словом: "Браво".

Другой пользователь Twitter предложил создать "петицию о цифровой замене Трампа в "Один дома-2" на 40-летнего Маколея Калкина". На что актер ответил: "Продано".

В дополнение к твитам, петиция от Change.org просит Disney заменить Трампа избранным президентом Джо Байденом.

Дональда Трампа не впервые могут вырезать из "Один дома 2". В 2019 году канадская вещательная корпорация CBC транслировала фильм без камео Трампа через несколько часов после того, как президент заявил членам зарубежных служб, что ему выпала честь сняться в одном из самых больших рождественских хитов.

Режиссер Крис Коламбус в свою очередь поделился откровенностью с Insider в прошлом месяце. Он рассказал, что кинематографисты обратились к Трампу с идеей снять фильм в отеле "Плаза" , который принадлежал Трампу в то время, потому что они хотели снимать в лобби и не могли создать аналогичную съемочную площадку. По словам режиссера, Трамп согласился с условием, что его также снимут в этом фильме.

Ранее "Комментарии" писали, как сейчас выглядит дом Кевина из "Один дома".


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/01/15/entertainment/home-alone-2-trump-trnd/index.html
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