Как сейчас выглядит дом Кевина из «Один дома»: вы его не узнаете

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Любовь Блажко
В ноябре легендарной комедии "Один дома" исполнилось уже 30 лет. Специально по этому поводу "Комментарии" подготовили подборку фото, на которых можно увидеть, как изменились главные актеры спустя 30 лет. А теперь в сеть попали снимки того самого невероятного дома Кевина, в котором он так смело защищался от опасных преступников.
Как сейчас выглядит дом Кевина из «Один дома». Фото: lux.fm
Известно, что съемки о маленьком мальчике, которого несколько раз подряд забывали дома родители, начались еще в 1990 году. И поскольку множество людей каждый год пересматривает этот шедевр снова и снова, почему бы не взглянуть, как сейчас выглядит этот дом?
Стоит добавить, что расположен он не в Чикаго, а в поселке Виннетка (штат Иллинойс, США). В 2011 году его продали за 1,2 миллиона фунтов стерлингов. После чего новые хозяева затеяли там капитальный ремонт.
Итак, как видим, от прежнего дизайна и той самой волшебной рождественской атмосферы в доме Кевина уже практически ничего не осталось. Это абсолютно логично, ведь столько лет уже прошло с премьеры популярной комедии.
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