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Как сейчас выглядит дом Кевина из «Один дома»: вы его не узнаете

Жилье из фильма «Один дома» стало мечтой миллионов людей

сегодня, 19:22
Автор:

Любовь Блажко

В ноябре легендарной комедии "Один дома" исполнилось уже 30 лет. Специально по этому поводу "Комментарии" подготовили подборку фото, на которых можно увидеть, как изменились главные актеры спустя 30 лет. А теперь в сеть попали снимки того самого невероятного дома Кевина, в котором он так смело защищался от опасных преступников.

Как сейчас выглядит дом Кевина из «Один дома»: вы его не узнаете

Как сейчас выглядит дом Кевина из «Один дома». Фото: lux.fm

Известно, что съемки о маленьком мальчике, которого несколько раз подряд забывали дома родители, начались еще в 1990 году. И поскольку множество людей каждый год пересматривает этот шедевр снова и снова, почему бы не взглянуть, как сейчас выглядит этот дом?

Стоит добавить, что расположен он не в Чикаго, а в поселке Виннетка (штат Иллинойс, США). В 2011 году его продали за 1,2 миллиона фунтов стерлингов. После чего новые хозяева затеяли там капитальный ремонт. 

Как сейчас выглядит дом Кевина из «Один дома»: вы его не узнаете - фото 2
Как сейчас выглядит дом Кевина из «Один дома»: вы его не узнаете - фото 3
Как сейчас выглядит дом Кевина из «Один дома»: вы его не узнаете - фото 4
Как сейчас выглядит дом Кевина из «Один дома»: вы его не узнаете - фото 5

Итак, как видим, от прежнего дизайна и той самой волшебной рождественской атмосферы в доме Кевина уже практически ничего не осталось. Это абсолютно логично, ведь столько лет уже прошло с премьеры популярной комедии. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, культовому "Один дома" 30 лет. Уже на протяжении многих лет именно эта рождественская комедия остается главным фильмом, который дарит новогоднее настроение и атмосферу праздника. Известно, впервые картину показали в прокате 10 ноября в одном из кинотеатров Чикаго. Так давайте же посмотрим, как сейчас выглядят актеры, которые сыграли главные роли.
Маколея Калкина утвердили на роль Кевина Маккалистера, которому на тот момент было всего 10. За съемки в этом фильме мальчик заработал 100 тысяч долларов, неплохой дебют в кино, правда?


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Источник: https://lux.fm/ru/v-seti-pokazali-dom-kevina-vnutri-i-vy-ego-ne-uznaete_n102680
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