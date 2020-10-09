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Фильмы, которые можно пересматривать снова и снова

Киноленты, признанные шедеврами

сегодня, 17:41
Автор:

Любовь Блажко

Среди большого разнообразия фильмов есть те, которые хочется пересматривать снова и снова, правда? Потому что и сюжет, а актеры, и душевные диалоги – все них буквально влюбляет в себя с первого взгляда. Вашему вниманию предлагается подборка таких шедевров, передает издание segodnya.

Фильмы, которые можно пересматривать снова и снова

Фильмы, которые стоит посмотреть. Фото: pixabay

Картина "Аполлон 13" рассказывает нам о запуске астронавтов на Луну, но в последний момент состав экипажа меняется. Это приводит к тому, что с самого начала случается множество проблем, но астронавты все равно решают не останавливать начатое дело. Авария, которая случилась прямо перед высадкой на Луну, ставит экипаж в экстремальные условия и теперь только от них зависит, смогут ли они выжить.

В фильме "Назад в будущее" главный герой Марти Макфлай оказывается в совершенно другом времени, попав туда на машине времени. Он встречается там со своими родителями, но нарушает ход событий, которые должны были произойти. И теперь парню необходимо сделать все, чтобы его родители вновь встретились.

"Самый быстрый Indian" – фильм о мечте всей жизни. У Берта Монро есть цель – отправиться на мировые гонки на мотоциклах и установить новый рекорд. На протяжении долгих 25 лет он создает все необходимые детали, чтобы наконец поехать туда. 

"Шоу Трумана" рассказывает о самой обычной, казалось бы, жизни американца Трумана Бербэнка. Так происходит ровно до того момента, пока главный персонаж не узнает, что на протяжении 30 лет был под прицелом скрытых камер, и о нем показывают реалити-шоу в прямом эфире с самого его рождения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что посмотреть на Хэллоуин: культовые фильмы ужасов. 


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