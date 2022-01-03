14 лучших фильмов, которые выйдут на Netflix в январе

Кровавая и визуально потрясающая адаптация последней серии комиксов Фрэнка Миллера 1990-х годов, исполненная Заком Снайдером, до сих пор является кинематографическим подвигом.

Том Круз и Брэд Питт в фильме "Интервью с вампиром" - Insider

Нежную фантастическую драму Тима Бертона завершает идеальная игра Юэна МакГрегора и Альберта Финни. Они играют младшую и старшую версии мужа, чьи сказки развлекают его семью десятилетиями. Но на смертном одре его сын (Билли Крадап) узнает, что все они правдивы.

Оскароносный эпос Мела Гибсона рассказывает о Гибсоне, изображающем Уильяма Уоллеса, шотландского воина 13-го века, сражающегося с Английской империей.

Анджелина Джоли получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана за эту драму, рассказывающую о группе женщин, проводящих время в психбольнице.

Вайнона Райдер, Бриттани Мерфи, Джаред Лето, Элизабет Мосс и Клиа Дюваль тоже впечатляют.

"Гремлины" (1 января)

Ужасная классика Джо Данте рассказывает о том, что происходит, когда перед Рождеством подростку дарят милое, но озорное создание. Это приводит к удивительному результату, сделавшему фильм классикой середины 1980-х годов.

"Ад или высокая вода" (1 января)

Этот современный вестерн мгновенно стал классикой благодаря его резкому сценарию от создателя "Йеллоустоуна" Тейлора Шеридана. Бодрствуйте на таланте его звезд Криса Пайна, Бена Фостера и Джеффа Бриджеса, получившего номинацию на "Оскар" за роль стареющего техасского рейнджера.

"Интервью с вампиром" (1 января)

Энн Райс, умершая в декабре в возрасте 80 лет, является одним из немногих авторов, прибегших к экранизации своего собственного произведения. В 1994 году режиссер Нил Джордан снял ее классическую историю о вампирах и сделал ее хитом на большом экране. Также отлично, что вампирами были избраны именно Том Круз и Брэд Питт. The Lost Boys (1 января) Если вы хотите больше вампиров в вашей жизни, попробуйте более современную сказку. Джейсон Патрик играет подростка, попавшего в неподходящую толпу: стая вампиров во главе с Кифером Сазерлендом. Теперь Кори Хейм, играющий младшего брата Патрика, должен придумать, как спасти его. "Паранормальные явления" (1 января) Было много фильмов о паранормальных явлениях, но ничто не лучше оригинала 2007 года. Супер малобюджетный триллер с найденными кадрами режиссера Орена Пелли имеет одни из лучших показателей всех времен. "Таксист" (1 января) Классическая среди коллабораций Мартина Скорсезе и Роберта Де Ниро, эта история проблемного мужчины (Де Ниро), путешествующего в Нью-Йорке 1970-х годов, просто пугает. "Терминатор 2: Судный день" (1 января) Честно говоря, на этом франшиза "Терминатор" должна была закончиться. Джеймс Кэмерон создал один из лучших сиквелов всех времен, превратив Терминатора (Арнольд Шварценеггер), который был за пределами зла и страшного в первом фильме, в персонажа, в которого мы влюбляемся. "Город" (1 января) Бен Аффлек, возможно, получил "Оскар" за лучшую картину фильма "Арго", но именно этот фильм является его режиссерским шедевром. В фильме, актером которого также выступил Аффлек, он играет лидера команды Бостона по ограблению банков. "Свадебный певец" (1 января)

Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор оказываются идеальным сочетанием в этой веселой романтической комедии. Сэндлер играет разбитую сердцем свадебную певицу, которая влюбляется в Берримор. Единственная проблема – она обручена с кем-то другим.

"Призрачная нить" (6 января)

Если вам понравился фильм Пола Томаса Андерсона "Licorice Pizza", расслабьтесь и наслаждайтесь другим предложением. Здесь он объединяется с Дэниелом Дэй-Льюисом, чтобы следить за жизнью портнихи, чью карьеру прерывает еще более энергичная женщина (Вики Крипс), которая приложит все усилия, чтобы привлечь его внимание. Как сообщали ранее, последняя часть украинской комедии "Безумная свадьба" стала самой кассовой в нашей стране за текущий год.



