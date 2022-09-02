2 сентября состоялась премьера самого дорогого сериала в истории "Властелин колец: Кольца власти" на Amazon



















Прошло восемь лет с последнего визита в Средиземье. В 2014 году состоялся дебют фильма "Хоббит: Битва пяти воинств" режиссера Питера Джексона. Но настал памятный момент для поклонников творчества Джона Толкина. Зрители могут вернуться к фантастическому Средиземью, премьера которого прошла на платформе Amazon Prime Video 2 сентября.

Состоялась премьера сериала Властелин колец: Кольца власти. Фото с открытых источников

Зрители сразу могут просмотреть две серии продолжительностью чуть больше часа. Следующие эпизоды сериала будут выходить по расписанию, каждую неделю в пятницу. В первом сезоне будет 8 серий, а сам сериал сразу распланирован на 5 сезонов. Общий бюджет производства ленты "Властелин колец: Кольца власти" составляет 1 млрд долларов, что делает его самым дорогим сериалом.

Сюжет сериала переносит зрителей во Вторую эпоху Средиземья, поэтому события будут происходить за тысячи лет до событий обеих трилогий, созданных Питером Джексоном. Однако это не означает, что мы не увидим встречавшихся ранее персонажей. В сериале появятся Эльронд и Галадриэль, которые будут одними из главных героев ленты "Властелин колец: Кольцо власти".

В первых двух сериях мы видим Средиземье, пытающееся восстановиться после победы в войне с Морготом и его ордой орков, остатки которых рассеялись по всему миру. Народы Средиземья уверены, что зло побеждено и мир снова войдет в их жизнь. Однако не все готовы признать, что все кончилось.

Сериал будет сосредоточен на истории создания Кольца Власти, а также персонажа Саурона. Поэтому здесь обязательно будет культовый момент ковки Единого Кольца в огне Ородруина (огненной горы). Кроме того, мы сможем увидеть историю Нуменора и последнего союза людей и эльфов. Также в сериале немаловажную роль сыграют и хоббиты.

Трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" можете просмотреть ниже:





Ранее, портал "Комментарии" сообщал, о другой премьере этого года, сериал "Дом Дракона", который дебютировал со скандалом.



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