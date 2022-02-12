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5 мультфильмов, которые стоит посмотреть с детьми

Подборка мультфильмов для просмотра в кругу семьи

сегодня, 22:00
Автор:

Денис Подставной
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Просмотр мультфильма с ребенком может стать отличным времяпрепровождением, который сблизит еще больше и развлечет всех членов семьи. Также из некоторых картин ребенок может узнать много нового об окружающем мире. Журналисты портала "Комментарии" сделали подборку из пяти мультфильмов для семейного просмотра. 

5 мультфильмов, которые стоит посмотреть с детьми

Мультфильмы для просмотра с детьми

Головоломка

Сюжет этого мультфильма расскажет о том, как в голове маленькой девочки живут пять вечно конфликтующих эмоций, которым вскоре придется научиться работать сообща. 

Зверопой 2

Мультфильм Зверопой 2 продолжит рассказ о продюсере-коале, который всеми силами старается устроить грандиозное шоу. 


Неисправимый Рон

Новинка рынка игрушек – ультрасовременные роботы би-боты. Они появляются у всех детей, кроме главного героя этой истории Барни. На день рождения, хоть и позже всех, но все же он получает в подарок би-бота. Вот только робот не поддается стандартным настройкам, зависает, выдает один программный сбой за другим и в целом ведет себя странно.

Энканто

Мультфильм Энканто рассказывает об удивительной семейке, живущей в уединённом волшебном доме в горах Колумбии. Каждый из детей семьи благословлён своим особенным даром. А однажды рождается девочка Мирабель и внезапно выясняется, что она никакими волшебными способностями не обладает.


Вперед

Мультфильм расскажет о братьях-эльфах, отправившихся в невероятное и захватывающее путешествие. Действие сюжета развернётся в волшебном мире, откуда само волшебство уже давным-давно ушло. Тролли, эльфы, феи и многие другие теперь занимаются самыми привычными делами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, какие пять фильмов стоит посмотреть в 2022 году.

Также издание сообщало о том, что песня из мультфильма Disney стала хитом и достигла вершины чарта Billboard Hot 100.


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Источник: https://www.megacritic.ru/
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