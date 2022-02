Песня из мультфильма Disney стала хитом и достигла вершины чарта Billboard Hot 100 (ВИДЕО)

Песня-хит "We Don't Talk About Bruno" из мультфильма Disney "Encanto" теперь занимает первое место в чарте Billboard Hot 100. Об этом сообщает CNN.

Мультфильм "Энканто" - фото из открытых источников

Увлекательная мелодия, написанная Лин-Мануэлем Миранда, выбила "Easy On Me" Адель с первого места и стала первой песней Диснея, достигшей вершины чарта после "A Whole New World" из "Aladdin" в 1993 году.

Оскароносная песня "Let It Go" из фильма Disney "Frozen" заняла 5-е место в чарте в 2014 году.

По данным Billboard, песня "We Don't Talk About Bruno" набрала более 34 миллионов стримов.

"Encanto" режиссеров Джареда Буша и Байрона Говарда, премьера которого состоялась осенью. В фильме персонажей озвучивают Стефани Беатрис, Мария Сесилия Ботеро, Джон Легуизамо, Мауро Кастильо, Джессика Дарроу, Энджи Сепеда, Каролина Гайтан, Дайан Герреро и Уилмер Вальдеррама.

В нем рассказывается о семье Мадригал из Колумбии, получающей волшебные дары в своем городе Энканто. Персонаж Мирабель, озвученный Беатрисом, собирается спасти магию своей семьи. Бруно, дядя Мирабель, в силах видеть будущее.

Но, как следует из названия песни, семья Мадригал предпочла бы не говорить об этом.





Как сообщали ранее "Комментарии", украинская песня группы Go-A заняла третье почетное место в рейтинге самых популярных песен за историю музыкального конкурса Евровидения. Как говорится в сообщении, в ежегодный рейтинг популярных песен "ESC TOP 250" вошли два трека Go-A. Песня "Шум" вошла в тройку лидеров, песня "Solovey" заняла 128-е место почти в середине рейтингового списка. В этот рейтинг песен впервые в истории попали два украиноязычных музыкальных трека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!