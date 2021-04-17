Культовому сериалу «Игра престолов» 10 лет: как менялись актеры и сколько стоили съёмки (ФОТО)

Со дня выхода первой серии "Игры престолов" на экраны прошло уже 10 лет. За это время телесериал получил большое количество наград и премий, но также и был неоднократно раскритикован. Издание "Комментарии" предлагает узнать читателям, о судьбе сериала и его актеров с 2011 по 2021 год.

Сериалу "Игра престолов" исполнилось 10 лет - фото: из открытых источников

Для начала стоит обозначить, что сериал "Игра престолов" основан на цикле романов "Песнь льда и огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Жанр – фэнтези. Съемки проводились сразу в нескольких странах: Великобритании, Марокко, Исландии, Хорватии, Мальте. Премьера состоялась 17 апреля 2011 года. Последняя серия вышла на экраны в мае 2019 года

Как изменились актеры за 10 лет

Эмилия Кларк — Дейенерис Таргариен.





Сейчас





Шон Бин — Эддард "Нед" Старк.





Сейчас





Марк Эдди — Роберт Баратеон





Сейчас





Николай Костер-Вальдау — Джейме Ланнистер





Сейчас





Мишель Фэйрли — Кейтилин Старк





Сейчас





Лина Хиди — Серсеч Ланнистер





Сейчас





Сколько стоили съемки телесериала "Игра престолов"

Съемки пилотного сезона обошлись примерно в 50-60 млн долларов США. Изначально пилотный сезон обошелся в 10 млн долларов, но в итоге он был переснят.

Второй сезон обошелся создателям еще дороже. Стоимость в итоге была больше на 15%, чем в первом сезоне. Самая дорогая серия – "Черноводная". Она обошлась в 8 млн долларов.

Стоимость каждой серии в период с 2012 по 2015 год составила от 6 до 8 млн долларов. Серии шестого сезона обходились в 10 миллионов долларов. А в 2017 – бюджет серий был по 15 млн долларов.

Премии и награды

За 10 лет сериал не один раз становился обладателем различных наград. Так, первая – премия "Эмми", была получена в 2011 году. В том же году "Игра престолов" получила 7 наград:

• Премия "Эмми" — "Выдающийся актёр второго плана в драматическом телесериале" и "Лучший дизайн титров";

• Scream – "Лучший телесериал", "Лучший актер второго плана", "Прорыв года – женская роль";

• Премия Ассоциации телевизионных критиков – "Выдающаяся новая программа";

• Спутник – "Лучший актер второго плана – телесериал, минисериал или телевизионный фильм";

• Премия гильдии актеров США — Выдающееся выступление ансамбля каскадёров в телесериале;

• Золотой глобус – "Лучший актёр второго плана — телесериал, минителесериал или телевизионный фильм";

• Премия Джорджа Фостера Пибоди.

2012 год

• Премия Ассоциации телевизионных критиков – "Программа года"

• Премия Гильдии киноактёров США — Выдающееся выступление ансамбля каскадёров в телесериале

• Премия "Эмми" — "Выдающийся звуковой монтаж", "Выдающиеся визуальные эффекты", "Выдающиеся костюмы в телесериале", "Выдающийся грим в телесериале, снимаемом одной камерой", "Выдающееся художественное руководство в телесериале, снимаемом одной камерой"

2013 год

• British Academy Television Awards — Radio Times Audience Award

• Выбор телевизионных критиков – "Лучший драматический сериал";

• Премия Ассоциации телевизионных критиков – "Выдающиеся достижения в драматическом сериале";

•"Эмми" — "Выдающиеся визуальные эффекты", "Выдающийся грим в телесериале, снимаемом одной камерой".

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, Netflix продлевает "Бриджертоны", а также о том, что был назван лучший фильм по версии премии BAFTA-2021.





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