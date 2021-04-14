Netflix продлевает "Бриджертоны"

Самый популярный сериал продлен на 3 и 4 сезон. Стриминговый сервис Netflix закажет еще два сезона своего топового сериала "Бриджертоны".

Netflix (фото из открытых источников)

На данный момент выпущен один сезон самого просматриваемого в интернет сериала, а съёмки второго начались недавно. На официальной странице заказчика в Instagram появилась информация, опубликованная от имени одной из героинь — леди Уистлдаун.

"Этому автору придется купить больше чернил", — пошутил персонаж.

Информацию подтвердила и продюссер сериала Шонда Раймс"С первого раза, когда я прочитала восхитительную серию Джулии Куинн о Бриджертонах, я знала, что это истории, которые очаруют зрителей. … Мы очень рады, что у меня есть возможность и дальше знакомить с миром Бриджертонов мировую аудиторию" — говорится в сообщении.

Напомним, опубликован рейтинг 25 успешных проектов Netflix, которые нравятся зрителям. В этой подборке есть и мультсериалы для детей, и документальные фильмы, и комедии, и драмы. На первом месте оказалась костюмированная драма "Бриджертоны", которая за короткое время побила рекорд по просмотрам на Netflix. В центре сюжета — аристократическое семейство Бриджертонов, которое задумалось о будущем браке старшей дочери Дафны. Второе место в рейтинге досталось детскому проекту CoComelon. В нем рассказана история о малыше Джей-Джее, который вместе с братом и сестрой попадает в смешные ситуации.

Тройку лидеров замыкает комедийный ситком "Ай Карли". Сериал рассказывает о 13-летней девочке, которая живет со старшим братом. Вместе со своими друзьями она создала молодежно-развлекательное веб-шоу "iCarly", и передача стала очень успешной. Теперь Карли приходится сталкиваться с такими новыми для нее явлениями как популярность и слава.

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