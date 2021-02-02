Кровавый борщ, шабаш и нечистая сила - в Бразилии сняли сериал об украинских эмигрантах (Видео)

Бразильский стриминговый сервис Globoplay снял триллер "Desalma" (Бездушные), который повествует о семьях украинских эмигрантов, живущих в вымышленном городке на юге Бразилии. Украинские традиции представлены в сериале воплощением нечистой силы.



Бездушные украинцы. Фото: Globoplay

По сюжету, украинцы основали город Бригида, где события начинают развиваться в 1988 году, когда во время празднования Ивана Купала таинственно исчезает молодая девушка Галина. С того момента этот праздник запрещен. Проходит 30 лет и в городок возвращается уже выросший участник тех событий и привозит с собой семью. После чего он погибает при загадочных обстоятельствах.

Действие триллера разворачивается в двух временных отрезках: настоящее и 80-е, когда начали происходить таинственные события.

Действующих лиц в сериале достаточно, и все они обладают качествами, основанными как на украинской мифологии, так и на стереотипах.

В числе главных героев присутствует очень богатый владелец огромного предприятия, на котором работает подавляющее большинство жителей городка. Свой бизнес он сколотил на разведении свиней.

Большинство персонажей ходит в вишиванках и живет в домах, увешанных вышитыми салфетками, девушки носят на головах венки, старая ведьма поет народные песни в качестве заклинаний.

"Маруся раз-два-три..." — звучит довольно зловеще на фоне темного сумрачного леса.

В одной из сцен авторы отдали должное украинскому борщу, правда, о рецепте они вряд ли слышали, поэтому он представлен в виде кровавого пюре. В фильме присутствуют украинский гопак, упоминания Горбачева, России, Чернобыля. Также красочно изображен "национальный" шабаш, который почему-то сопровождает празднование Ивана Купала.

Как указано на сайте сервиса, команда, работавшая над созданием сериала состоит полностью из бразильцев. Сериал снят в жанре мистического детектива и насчитывает 10 серий, которые, вероятнее всего будут продлены на второй сезон.

Премьера на стриминговом сервисе состоялась 22 октября 2020 года.





Ранее украинцы уже становились главными героями зарубежных сериалов. "Комментарии" рассказывали о сериале "Шпионское ремесло", снятом Netflix, который повествует об убийстве Бандеры и отравлении Ющенко.



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