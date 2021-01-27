Netflix выпустил сериал об убийстве Бандеры и отравлении Ющенко (видео)

Стриминговий сервис Netflix выпустил документальный фильм о работе тайных агентов и разведки. Лента состоит из 8 частей и называется "Шпионское ремесло / Spycraft". Данную информацию предоставило издание Буквы.

Netflix показал в сериал убийство Бандеры и отравление Ющенко. Фото: texty.org.ua

Главными героями одной серии стали известные украинцы — лидеры ОУН Степан Бандера и Лев Ребет, а также бывший президент Украины Виктор Ющенко.

Киноленту уже можно посмотреть на платформе Netflix. Трейлер к сериалу доступен в YouTube.

Стоит отметить, что украинские фигуры раскрываются во второй серии. Там рассказывается о том, что члены КГБ создали пистолет, который стреляет ядовитым газом.

Это изобретение в дальнейшем использует Богдан Сташинский для убийства Льва Ребета в 1957 году в Мюнхене. Подобным пистолетом был убит и Степан Бандера.

Во второй части серии говорится о внезапном отравлении украинского президента Виктора Ющенко.

Всем, кто желает посмотреть серию, придется слушать английский, турецкий или польский языки. Украинской озвучки нет. Однако недавно стали доступны субтитры на русском языке.





Напомним, что на днях популярная стриминговая платформа Netflix официально заявила о том, что костюмированный сериал "Бриджертон" продлен на второй сезон. Известно, что съемки продолжения киноленты должны стартовать уже этой весной в Великобритании. Во втором сезоне зрители будут наблюдать за жизненной историей Энтони Бриджертон, старшего брата Дафны, которого сыграл 32-летний Джонатан Бэйли. Также в продолжении киноленты появятся новые персонажи.

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