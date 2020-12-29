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Конфуз Netflix: в новом фильме студии сделали скандальное заявление об Украине (видео)

События фильма связаны с импичментом Трампа

сегодня, 17:47
Автор:

Вечканова Елена

В псевдодокументальном фильме "Смерть 2020-му" (Death To 2020) от студии Netflix в не слишком хорошем свете вспомнили Украину. О фрагменте, где говорится, что такого государства в мире не существует, сообщает УНИАН.

Конфуз Netflix: в новом фильме студии сделали скандальное заявление об Украине (видео)

Новый фильм Netflix рискует стать очень скандальным. Фото: Mediasat

Создатели ленты неоднократно отмечали, что их продукт — исключительно пародийный. Впрочем, фраза об Украине, как "не существующем месте", все же всколыхнула Сеть.

На фрагменте видео с украинскими субтитрами (перевод — Бабель) героиня голливудской актрисы Лизы Кудроу в комической форме воспроизводит интервью представительницы политической верхушки США. Главная тема разговора с "журналистами" — вероятное объявление импичмента президенту Дональду Трампу. Говоря о том, что единственной причиной старта этой процедуры является наличие скандальных пленок о поиске компромата на политика Джо Байдена, ныне избранного новым главой Штатов, героиня Кудроу в конце концов открещивается от всех своих слов.

"Нет такого места, как Украина. [...] Я все же считаю, что нет ", — звучит в фильме.

Между прочим, украинским любителям сериалов Лиза Кудроу известна по роли эксцентричной блондинки Фиби в бессмертном ситкоме "Друзья".

Интересно, что новость о довольно эпатажном упоминании Украины в продукте Netflix вызвала у интернет-пользователей различные реакции. Правда, большинство юзеров, очевидно, не воспринимают фрагмент фильма как оскорбление или насмешку. Но есть и те, кто насмехается или только подчеркивает правдивости сказанного.

Конфуз Netflix: в новом фильме студии сделали скандальное заявление об Украине (видео) - фото 2
Конфуз Netflix: в новом фильме студии сделали скандальное заявление об Украине (видео) - фото 3
Конфуз Netflix: в новом фильме студии сделали скандальное заявление об Украине (видео) - фото 4
Конфуз Netflix: в новом фильме студии сделали скандальное заявление об Украине (видео) - фото 5

Ранее "Комментарии" сообщали о рейтинге лучших сериалов 2020 от The Guardian.

Также на портале можно узнать, какие ленты Netflix вошли в список самых популярных сериалов этого года по версии портала IMDb.


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Источник: https://www.unian.ua/lite/kino/liza-kudrou-u-filmi-netflix-zayavili-shcho-ukrajini-ne-isnuye-video-11271269.html
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