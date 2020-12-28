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Что посмотреть: The Guardian назвал лучшие сериалы 2020 года

Эти сериалы покорили своим сюжетом и актерской игрой

сегодня, 21:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Ежегодно авторитетные издания в конце года формируют списки фильмов и сериалов, которые были наиболее популярными среди зрителей. На днях свою подборку представил The Guardian. Какие сериалы в нее вошли?

Что посмотреть: The Guardian назвал лучшие сериалы 2020 года

сериалы 2020 года (фото из открытых источников)

"Я могу уничтожить тебя"

Британская телевизионная драма, созданная Сэмом Миллером, премьера которой состоялась в июне 2020 года. В центре сюжета — начинающая лондонская писательница, в жизни которой произошло шокирующее событие, полностью изменившее ее взгляды на жизнь.

"Я ненавижу Сьюзи"

Драматический телесериал, который вышел на экраны в августе 2020 года. В нем идет речь о девушке, ставшей жертвой хакеров: ее смартфон взломали и украли компрометирующие фотографии. Вместе со своей подругой она старается сохранить свою работу и брак. 

"Маленький топор"

Это сериал-антология, созданный и снятый Стивом МакКуином. Антология состоит из пяти фильмов, которые рассказывают разные истории о жизни иммигрантов из Вест-Индии в Лондоне в 1960-х и 1970-х годах. Премьера сериала состоялась 15 ноября 2020 года. Название отсылает к пословице: "Если ты большое дерево, мы — маленький топор", которую популяризировал Боб Марли.

"Нормальные люди"

Ирландский телесериал, снятый по одноименному роману Салли Руни, премьера которого состоялась в апреле 2020 года. Это обычная драма о любви двух людей, отношения между которыми раз за разом терпят крах, но и друг без друга они не могут. Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

"Однажды в Ираке"

Документальный фильм, снятый Джеймсом Блюмелем и рассказанный Энди Серкисом. Кинолента вышла в июле 2020 года и повествует об Иракской войне, в частности о вторжении США в Ирак в 2003году, а также об последствиях конфликта для народа.

 

Также в списке оказались сериалы "Корона", "Ход королевы", "Шиттс Крик", "Страна Лавкрафта" и другие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года.


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Источник: https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2020/dec/03/the-50-best-tv-shows-of-2020
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Обусуждения

Ксения

сегодня, 21:41

Какие прекрасные сериалы, главное, все лишенные позитива. Действительно, зачем людям радоваться, вдруг дольше проживут, да ещё лишний раз улыбнутся. Это не продуктивно. Одни сволочи заказывают, другие пишут сценарии, третьи снимают, а чётвертые сволочи рекламируют

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