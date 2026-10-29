Когда-то провалился в прокате, а теперь в топе Netflix: какой боевик с Вуди Харрельсоном смотрит весь мир

Боевик "Денежный поезд" (Money Train), вышедший на экраны в 1995 году, неожиданно обрёл популярность на Netflix. Спустя 31 год после премьеры фильм с Вуди Харрельсоном и Уэсли Снайпсом вошёл в мировой рейтинг самых популярных картин платформы. По данным FlixPatrol, 28 октября он занял шестое место, поднявшись с десятой позиции.

Вуди Харрельсон на красной дорожке в Президентской библиотеке Линдона Джонсона в Остине, штат Техас, в 2016 году. Фото: LBJ Library / Gabriel Cristóver Pérez / Wikimedia Commons

В центре сюжета — сводные братья Чарли и Джон Робинсоны, которых сыграли Харрельсон и Снайпс. Оба работают полицейскими в транспортной системе Нью-Йорка. Их отношения оказываются под угрозой, когда Чарли решает ограбить специальный поезд, перевозящий деньги, собранные на городских станциях метро. Джону приходится выбирать между тем, чтобы остановить брата, и участием в опасном плане.

В фильме также снялась Дженнифер Лопес. Она сыграла Грейс Сантьяго — коллегу братьев, которая оказывается втянута в их личные отношения.

Почему фильм снова привлёк внимание

Несмотря на известных актёров, после выхода в кинотеатрах "Денежный поезд" не стал большим хитом. По данным Men's Journal, мировые кассовые сборы составили около 77,2 млн долларов (примерно 2,02 млрд грн) при бюджете в 68 млн долларов (около 1,78 млрд грн). На Rotten Tomatoes оценка критиков составляет всего 22%.

В то же время с годами лента приобрела культовый статус среди части зрителей. Её возвращение в мировой рейтинг Netflix позволяет новой аудитории познакомиться с боевиком 1990-х, а давним поклонникам — пересмотреть знакомую историю.

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